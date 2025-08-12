مكتب المفتي: احتضان القاهرة مؤتمر الإفتاء العالمي يعكس مكانة مصر الدينية والعلمية

تستضيف القاهرة فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي، والذي يُعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين من مختلف دول العالم الإسلامي، لمناقشة التحديات المعاصرة التي تواجه الإفتاء، وفي مقدمتها تطورات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور محمود عبد الرحمن، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن احتضان القاهرة لهذا الحدث يعكس مكانة مصر الدينية والعلمية، مشيرًا إلى أن "القاهرة كانت ولا تزال قبلة العلم والعلماء، وتمثل رمزًا مهمًا في العالم الإسلامي بمؤسساتها الدينية العريقة".

وأضاف عبد الرحمن أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يأتي في ظل تحولات تكنولوجية غير مسبوقة يشهدها العالم، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وما يطرحه من تحديات على الساحة الدينية والإفتائية. وأوضح أن هذه التحولات تفرض ضرورة تطوير أدوات الإفتاء، وإعداد المفتي القادر على التعامل مع مستجدات العصر.

وشدد عضو المكتب الفني للمفتي على أن المفتي في العصر الحديث لم يعد مطالبًا فقط بالإلمام بالعلوم الشرعية، بل يجب أن يمتلك وعيًا تقنيًا ومعرفة بأدوات العصر، لفهم واقع الناس والتفاعل مع القضايا المستجدة، لاسيما في ظل تصاعد دور الوثائق الرقمية والتقنيات الحديثة في الحياة اليومية.