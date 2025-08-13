فرق الإطفاء تخمد حرائق غابات إسبانيا .. والسلطات تعلن مقتل شخص قرب مدريد

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، إعلان السلطات الإسبانية، عن مقتل شخص واحد على الأقل في حرائق غابات اندلعت في بلدة تريس كانتوس قرب العاصمة الإسبانية مدريد، بينما تمكّن رجال الإطفال من السيطرة على الحريق.



اندلع الحريق في منطقة غابات وعشبية على أطراف المنطقة، ووفقًا للسلطات الإقليمية، أُرسلت 12 سيارة إطفاء وثلاث طائرات هليكوبتر إلى موقع الحادث، حيث كان مجمع سكني جديد في مرمى ألسنة اللهب، وقد تمّ إجلاء 180 شخصاً.

وأعلنت خدمات الطوارئ عن إنقاذ رجل مصاب بحروق في 98% من جسده، ونُقل إلى المستشفى.

لا تزال درجات الحرارة شديدة الارتفاع في جميع أنحاء إسبانيا، حيث تعاني أوروبا من موجة حر موسمية أخرى.