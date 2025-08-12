قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الاحتفال بالمولد النبوي حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل
لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين
«مهاجم لا غنى عنه».. فيريرا يجدّد ثقته في «شيكو بانزا» قبل مواجهة المقاولون
يحمل «مواد خطرة».. قطار يخرج عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية
دونجا: بصمات فيريرا واضحة مع الزمالك.. ومباراة مودرن «جرس إنذار» للأهلي
رجل أعمال فلسطيني يكشف كواليس ترشيحه لإدارة قطاع غزة
لفتة إنسانية من إمام عاشور تثير الإعجاب داخل الوسط الرياضي | تفاصيل
«الغندور» يُهنئ حسام البدري ببطولة الدوري الليبي مع أهلي طرابلس
حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات
منتخب مصر يستعد لكأس العرب بمعسكر في الإسماعيلية ومواجهتين أمام تونس
حبس 5 متهمين لاقتحامهم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام والاعتداء على الأطباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يقرر تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

قرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تخفيض مجموع القبول لطلاب الصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2025 / 2026، استجابة لنتائج الدراسة الإحصائية التي أعدتها مديرية التربية والتعليم بشأن أعداد الناجحين في الشهادة الإعدادية بالدورين الأول والثاني، وحرصًا على استكمال الطاقة الاستيعابية للمدارس.

وأوضح المحافظ أنه تقرر تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام من 223 درجة إلى 220 درجة بجميع المدارس، ما عدا عدد من المدارس المحددة بمراكز (مغاغة – بني مزار – سمالوط – المنيا – أبوقرقاص) التي سيظل الحد الأدنى بها كما هو نظرًا لاكتمال الأعداد المقررة.

كما شمل القرار تخفيض مجموع القبول لطلاب الخدمات من 190 درجة إلى 185 درجة، وطلاب التعليم الخاص من 185 درجة إلى 175 درجة، بينما حُدد مجموع القبول لطلاب التعليم الرياضي بـ 215 درجة مع اشتراط اجتياز الاختبارات المؤهلة.

وفيما يخص التعليم الفني، تم تخفيض المجموع بعدد من المدارس الصناعية والفندقية والمعمارية وفصول التعليم المزدوج بمختلف مراكز المحافظة بنسب متفاوتة، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام الطلاب للالتحاق بالتخصصات المختلفة واستيعاب أكبر عدد ممكن منهم.

وأكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم العملية التعليمية وتوفير فرص التعليم لجميع الطلاب، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة لضمان حسن سير وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.

من جانبه، أوضح صابر زيان  وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة للطاقة الاستيعابية في المدارس ومعدلات القبول، بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن توزيعهم بالشكل الأمثل، مشيراً  إلى أن المديرية تتابع مع الإدارات التعليمية تطبيق القرار ومراعاة العدالة في القبول.

المنيا محافظ المنيا الثانوي درجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

السيارة المسروقة

أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة أجنبية أثناء الهروب

سارة خليفة

أبوس إيدك بلاش تفضحيني.. ماذا حدث مع سارة خليفة والسواق.. التحقيقات تكشف المستور

تعدى على طبيية

عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

ترشيحاتنا

مخالفات المرور

رابط دفع والاستعلام عن مخالفات المرور

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

يشكل البلاستيك خطرا كبيرا على زيادة معدلات الوفيات

دراسة: 13% من وفيات القلب ناجمة عن مركبات بلاستيكية

بالصور

للمبتدئين | الفرق بين زيت الديزل وزيت البنزين

زيت السيارة
زيت السيارة
زيت السيارة

صادم.. استبدال فلتر هواء فولكس فاجن ID Buzz يتطلب تفكيك الإكصدام بالكامل

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

يحمى من السرطان وهشاشة العظام ..فوائد غير متوقعة للعنب الأحمر

العنب الاحمر
العنب الاحمر
العنب الاحمر

عشبة خارقة تمنع أمراض القلب والهضم والمخ.. اكتشفها

القلب
القلب
القلب

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد