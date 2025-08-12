محافظ المنيا يقرر تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني

قرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تخفيض مجموع القبول لطلاب الصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2025 / 2026، استجابة لنتائج الدراسة الإحصائية التي أعدتها مديرية التربية والتعليم بشأن أعداد الناجحين في الشهادة الإعدادية بالدورين الأول والثاني، وحرصًا على استكمال الطاقة الاستيعابية للمدارس.

وأوضح المحافظ أنه تقرر تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام من 223 درجة إلى 220 درجة بجميع المدارس، ما عدا عدد من المدارس المحددة بمراكز (مغاغة – بني مزار – سمالوط – المنيا – أبوقرقاص) التي سيظل الحد الأدنى بها كما هو نظرًا لاكتمال الأعداد المقررة.

كما شمل القرار تخفيض مجموع القبول لطلاب الخدمات من 190 درجة إلى 185 درجة، وطلاب التعليم الخاص من 185 درجة إلى 175 درجة، بينما حُدد مجموع القبول لطلاب التعليم الرياضي بـ 215 درجة مع اشتراط اجتياز الاختبارات المؤهلة.

وفيما يخص التعليم الفني، تم تخفيض المجموع بعدد من المدارس الصناعية والفندقية والمعمارية وفصول التعليم المزدوج بمختلف مراكز المحافظة بنسب متفاوتة، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام الطلاب للالتحاق بالتخصصات المختلفة واستيعاب أكبر عدد ممكن منهم.

وأكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم العملية التعليمية وتوفير فرص التعليم لجميع الطلاب، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة لضمان حسن سير وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.

من جانبه، أوضح صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة للطاقة الاستيعابية في المدارس ومعدلات القبول، بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن توزيعهم بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن المديرية تتابع مع الإدارات التعليمية تطبيق القرار ومراعاة العدالة في القبول.