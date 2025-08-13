بعد قليل.. نظر محاكمة عامل متهم بإنهاء حياة زوجته خنقًا في الطالبية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، جلسة محاكمة عامل، متهم بقتل زوجته خنقًا عن طريق استخدام غطاء رأس في منطقة الطالبية.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 268 لسنة 2024 جنايات الطالبية، أن المتهم "احمد. م" 29 سنة، عامل، قتل زوجته المجنى عليها " سارة. خ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها وما أن ظفر بها حتى كال لها عدة لكمات بوجهها وأطبق على عنقها بأداة "عطاء رأس" قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات التى أودت بحياتها.

وكشف دفاع المتهم،أن التقرير الطبى الشرعى لم يثبت أو يحدد كيفية الوفاة على وجه الدقة، كما لم يحدد ساعة الوفاة التى تمت بعد مغادرة المتهم لشقته وترك زوجته وهى على قيد الحياة تمارس حياتها الطبيعية باكثر من ست ساعات، لافتا إلى أنه طالب بحضور الطبيب الشراعى أمام هيئة المحكمة لسؤاله حول التقرير الطبي.