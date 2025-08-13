دون إصابات .. السيطرة على حريق محدود بمبنى الإدارة التعليمية بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق محدود شب في الطابق الأرضي بمبنى الإدارة التعليمية، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات بشرية. تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في الطابق الأرضي بمبنى الإدارة التعليمية، فانتقلت سيارات الإسعاف و3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.

تبين اشتعال النيران في الطابق الأرضي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى الطوابق العلوية. ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية. وتقوم فرق الحماية المدنية بأعمال التبريد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرفات القانونية اللازمة.