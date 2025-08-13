أخبار خدمية متنوعة | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 13-8- 2025.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3938 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4595 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5251 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36760 جنيها.

ارتفاع الذهب في البورصات العالمية:



أكد المهندس إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وأن حركة الذهب على مدار الأسبوع الماضي في الأسواق العالمية كانت محدودة، وأن هذا بسبب الاستقرار في الأوضاع السياسية الذي نتج عنه استقرار في أسعار الذهب.

انخفاض أسعار الذهب في مصر:

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الحالية تشهد أسعار الذهب المحلي انخفاضات، على الرغم من أن الأسعار العالمية مرتفعة، وأن هذا ناتج عن قوة الجنيه المصري أمام الدولار.

انخفاضات جديدة بأسعار الذهب

ولفت إلى أن تعافي الجنيه يدفع باتجاه هبوط أسعار الذهب في مصر، وأن الفترة المقبلة قد يكون هناك انخفاضات جديدة، ولكن الانخفاضات ستكون بأرقام قليلة، وأن هناك تقارير عالمية تشير إلى أن الجنيه المصري في طريقة للتعافي.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13-8-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.50 جنيه للبيع و48.36 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.31 جنيه للبيع، و56.14 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.28 جنيه للبيع، و65.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.92 جنيه للبيع، و12.88 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 158.68 جنيه للبيع، و158.17 جنيه للشراء.



كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل تعرض البلاد لموجة طقس حارة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد، إضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى

وكشف أن هناك أمطار رعدية بدأت من بداية الأسبوع بجنوب سيناء، وأن الموجة الحارة ستنكسر تدريجيًا اعتبارًا من السبت المقبل، حيث ستسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، مع انخفاض الحرارة في المحافظات الشمالية أولًا ثم باقي أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن الأسبوع المقبل سيكون أقل حرارة بكثير من الأسبوع الحالي.



وأوضحت أن البلاد منذ بداية الأسبوع وهي تتعرض لموجة من الارتفاعات في درجات الحرارة، وأن اليوم وغدا ذروة الموجة الحارة، وخاصة على محافظات الشمال ومنهم القاهرة الكبرى.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة بالقاهرة تتراوح بين 41 لـ 42 درجة في الظل، وأن البلاد تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بـ 7 درجات، وأن هناك هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، وتصل لـ 95% على المناطق الساحلية.

وأكدت غانم أن محافظات جنوب الصعيد هي الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة، حيث تصل الحرارة في الأقصر وأسوان إلى 48 درجة اليوم، و49 درجة غدًا، وهو ما يقترب من 50 درجة مئوية، مشددة على أن الأجواء الليلية مائلة للحرارة ورطبة، مع ارتفاع في درجات الحرارة الصغرى.