1000 لاعب في احتفال اتحاد اللياقة ورياضة الشارع باليوم العالمي للشباب

نظم الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة، احتفالية كبرى باليوم العالمي للشباب في حي الأسمرات، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة، تحت رعاية وحضور وزير الشباب والرياضة.

تأتي الفعالية في إطار مبادرة "EGY Fit" التي أطلقها الوزير، بهدف نشر ثقافة اللياقة التنافسية في المجتمع المصري، والوصول إلى 10 ملايين مشارك من جميع أفراد الأسرة، من خلال تنظيم فعاليات ومهرجانات رياضية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يعزز الممارسة المجتمعية للرياضة في المنزل والشارع والنادي، لما لها من آثار صحية وثقافية واقتصادية، ودورها في رفع الوعي والحد من الممارسات السلبية مثل التدخين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر ثقافة اللياقة البدنية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأضاف الوزير أن رياضات الشارع واللياقة التنافسية في مصر تشهد تطورًا ملحوظًا، مما يسهم في زيادة الوعي الرياضي وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

ومن جانبه، أشاد محافظ القاهرة بدور اتحاد اللياقة ورياضة الشارع في نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب والأسر، مؤكدًا دعم المحافظة لنشر ألعاب اللياقة في جميع مشروعاتها، لما لها من أثر إيجابي على الصحة العامة وبناء الشخصية.