عماد النحاس يقدم توصية فنية بالدفع بأليو ديانج في تشكيل الأهلي أمام فاركو

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن الدفع بنجم الاهلي أليوديانج أساسياً في مباراه الفريق المقبلة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :خاص عماد النحاس يقدم توصية فنية إلى ريبيرو بالدفع بأليو ديانج في تشكيل الأهلي الأساسي في لقاءاته المقبلة.

وكان الاهلي قد تعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2 – 2 في المباراة التي جمعتهما بـ"ستاد القاهرة"

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويواجه الأهلي فريق فاركو يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق الأحمر لتعويض تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت.