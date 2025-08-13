قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إيفان أوس يحذر من اتفاق أمريكي روسي قد يضر بمصالح أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا
البهى عمرو

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار في المعهد الوطني الأوكراني، إن هناك مخاوف أوكرانية وأوروبية من احتمال إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاقًا مع روسيا قد يخدم مصالح موسكو على حساب أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه المخاوف تستند إلى "تجربة تاريخية مريرة" تعود إلى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، حيث وقع عدد من الدول اتفاقًا منح ألمانيا أجزاء من الأراضي مقابل تعهدات لم تحترم لاحقًا، مما أدى إلى اندلاع الحرب مجددًا.

وأوضح أوس، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا ترفض بشكل قاطع فكرة إبرام أي صفقة تمنح روسيا أجزاءً من الأراضي الأوكرانية مقابل وقف الدعم العسكري، مؤكداً أن بلاده لن تتنازل عن أي شبر من أراضيها، رافضًا أيضًا فكرة "المقايضة" أو تبادل الأراضي، موضحًا أن روسيا قد تعرض تسليم بعض المناطق التي فقدت السيطرة عليها مثل مقاطعتي سومى وخاركيف مقابل الحصول على مناطق أخرى تسيطر عليها كييف، أو محاولة السيطرة الكاملة على زابوريجيا وخيرسون، وهو ما يُعتبر محاولة روسية لتوسيع نفوذها في مناطق استراتيجية شمالاً وجنوباً.

واختتم أوس حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تمثل تحديًا كبيرًا لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الأنظار تتجه نحو الاجتماع المرتقب في أغسطس بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: "علينا الانتظار لمعرفة نتائج هذا اللقاء، لكن أوكرانيا لن تتنازل عن أراضيها مهما كانت الظروف".

المعهد الوطني الأوكراني أوكرانية دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ترامب أوكرانيا

