رياضة

راشفورد يفتح النار على مانشستر يونايتد بسبب التغيير الإداري المستمر

راشفورد
راشفورد
القسم الرياضي

قدّم ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد المنفي، تقييمًا لاذعًا لمشاكل فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلًا إن النادي لا يزال عالقًا في "المنطقة الحرام" بسبب تغيير المدربين باستمرار بفلسفات مختلفة.


لم يلعب راشفورد مع يونايتد منذ ديسمبر بعد خلاف مع المدرب روبن أموريم، حيث أمضى الدولي الإنجليزي النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في أستون فيلا قبل أن ينضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة مرة أخرى الشهر الماضي.


وقال اللاعب البالغ من العمر ٢٧ عامًا، والذي كان يومًا ما ركيزة هجوم يونايتد، إن الأشهر القليلة الماضية التي قضاها بعيدًا عن أولد ترافورد سمحت له "بالتراجع" وتحليل أسباب تعثر النادي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر.


وقال راشفورد في بودكاست "الباقي كرة قدم": "يقول الناس إننا نمر بمرحلة انتقالية منذ سنوات، ولكن لكي نكون في مرحلة انتقالية، علينا أن نبدأها. الانتقال الفعلي لم يبدأ بعد".

 عندما مرّ ليفربول بهذه المرحلة، تعاقدوا مع يورغن كلوب وتمسكوا به. لم يحققوا أي فوز في البداية، فالناس لا يتذكرون سوى سنواته الأخيرة عندما كان ينافس مانشستر سيتي ويفوز بأكبر الألقاب.


وتابع: "لبدء مرحلة انتقالية، عليك وضع خطة والالتزام بها. هنا أتحدث عن الواقعية في التعامل مع وضعك الحالي. لقد مررنا بالعديد من المدربين والأفكار والاستراتيجيات المختلفة لتحقيق الفوز، لدرجة أننا انتهينا في أرض حرام".


ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2012-2013، وهو آخر موسم للمدرب أليكس فيرجسون قبل اعتزاله، بينما عادل ليفربول الآن رصيده البالغ 20 لقبًا في الدوري.


ومنذ رحيل فيرجسون، شمل تعاقب المدربين على يونايتد ديفيد مويس، ولويس فان غال، وجوزيه مورينيو، وأولي جونار سولشاير، وإريك تين هاج، حيث قدم كل منهم أساليب لعب مختلفة تمامًا.

قال راشفورد: "عندما كان فيرجسون مسؤولاً، لم تكن هناك مبادئ للفريق الأول فحسب، بل كانت موجودة أيضًا للأكاديمية بأكملها. كانوا جميعًا يفهمون مبادئ اللعب على طريقة مانشستر يونايتد. أي فريق ناجح على مدى فترة من الزمن، لديه مبادئه التي تعني أن أي مدرب أو لاعب ينضم للفريق يجب أن يتوافق معها أو يُضيف إليها.


فاز يونايتد بالعديد من الكؤوس منذ آخر لقب له في الدوري، لكن راشفورد أرجع ذلك إلى جودة الفريق أكثر من النجاح المنهجي.


وأضاف: "أحيانًا، أشعر أن يونايتد كان متعطشًا للفوز، لذلك سنحاول دائمًا التكيف والتعاقد مع لاعبين يناسبون أسلوب لعبنا. لكن ذلك كان رد فعل".


واختتم: "إذا كان مسارك يتغير باستمرار، فلا يمكنك توقع الفوز بالدوري. قد تفوز ببعض بطولات الكؤوس، لكن ذلك يعود إلى وجود مدرب جيد ولاعبين جيدين ولاعبين فائزين بالمباريات في فريقك".

