مدرب مانشستر يونايتد يشيد بامكانيات مهاجمه الجديد

أكد روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، أن مهاجمه الجديد بنيامين سيسكو يمتلك جميع المقومات اللازمة لتعزيز هجوم الفريق، معربا عن أمله في إطلاق العنان لإمكانات اللاعب السلوفيني البالغ من العمر 22 عامًا بعد انتقاله إلى أولد ترافورد.

وقد أكمل سيسكو انتقاله مقابل 76.5 مليون يورو من نادي آر بي لايبزيغ الألماني إلى يونايتد، بالإضافة إلى 8.5 مليون يورو كمكافآت.

ووقع اللاعب عقدًا حتى عام 2030 ليُكمل الثلاثي الهجومي الجديد إلى جانب الثنائي برايان مبيومو وماتيوس كونيا اللذين انضما للفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

سجل الدولي السلوفيني، الذي خاض 41 مباراة دولية، 39 هدفًا في 87 مباراة مع لايبزيغ في جميع المسابقات.

وقال أموريم لقناة مانشستر يونايتد التلفزيونية يوم السبت: "يتمتع بالمواصفات التي كنا بحاجة إليها". بن لاعب - بكل المعلومات المتوفرة لدينا - وعلينا إيقافه عن العمل، وليس العكس!.

"لذا، هذا مهم أيضًا. إنه شابٌّ حقًا. يجيد الكرات الهوائية، ويجيد تمرير الكرة، ويجيد التعامل مع الكرة. أعتقد أن لديه إمكانيات هائلة.. أعتقد أنه قادر على التطور كثيرًا، وبالتأكيد سيشعر بالراحة في نادينا.

"لديه الشخصية المناسبة للانضمام إلى هذه المجموعة، لذا أنا سعيد جدًا بوجوده."

تم تقديم سيسكو في أولد ترافورد قبل مباراة السبت الودية ضد فيورنتينا الإيطالي، التي فاز بها يونايتد 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وأضاف أموريم: "سيلاحظ، منذ اليوم الأول والتدريب الأول، أنه في المكان المناسب سينتقل إلى مبنى جديد، وهذا مهم أيضًا، الأمور تتحسن، لكن في النهاية، علينا الفوز بالمباريات."

ويبدأ يونايتد، الذي أنفق نحو 200 مليون جنيه إسترليني بعد احتلاله المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي - وهو أدنى مركز له في الدوري الممتاز منذ 51 عاما - مشواره في الدوري الجديد على أرضه أمام أرسنال في 17 أغسطس.