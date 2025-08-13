قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمزي عودة: الانقسام الداخلي في إسرائيل يضعف نتنياهو وقد يسرّع الدعوة لانتخابات
بدائل شهادات الـ27% في البنوك| تفاصيل العوائد وخيارات الاستثمار الآمن.. واقتصادي يوضح مميزاتها
رئيس أركان جيش الاحتلال يصادق على خطة لاحتلال مدينة غزة
بسبب زيادة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على أحد الركاب
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لإنهاء الحرب على غزة
أفعال خادشة لفتاة.. القبض على مالكي مخبز بالشرقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خطوة واحدة تفصل رودريجو عن الانضمام إلى السيتي.. تفاصيل

رودريجو
رودريجو
علا محمد

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى التعاقد مع البرازيلي رودريجو جوس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال خبير الميركاتو فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة إكس،  هناك خطوة واحدة تفصل رودريجو عن الانضمام إلى السيتي وهي انتقال مواطنه سافينيو لاعب النادي الإنجليزي إلى نادي توتنهام هوتسبير.


وأضاف :" توتنهام لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن سافينيو.

وتابع :" العرض الأول الذي تقدّم به توتنهام بعيد تمامًا عن تقييم السيتي لقيمة اللاعب البرازيلي".

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رحيل لاعب وسطه جاك جريليش إلى صفوف إيفرتون لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وجاء القرار بعد موسم مخيب للآمال بالنسبة لسيتي، لم ينجح خلاله في تحقيق أي بطولة تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، ما دفع الإدارة لإعادة ترتيب أوراقها والبحث عن حلول لتعزيز التشكيلة ومنح بعض اللاعبين فرصًا أكبر للمشاركة في أندية أخرى.

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي البرازيلي رودريجو جوس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني ريال مدريد فترة الانتقالات الصيفية الجارية خبير الميركاتو فابريزيو رومانو سافينيو توتنهام هوتسبير

