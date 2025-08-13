خطوة واحدة تفصل رودريجو عن الانضمام إلى السيتي.. تفاصيل

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى التعاقد مع البرازيلي رودريجو جوس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال خبير الميركاتو فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة إكس، هناك خطوة واحدة تفصل رودريجو عن الانضمام إلى السيتي وهي انتقال مواطنه سافينيو لاعب النادي الإنجليزي إلى نادي توتنهام هوتسبير.



وأضاف :" توتنهام لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن سافينيو.

وتابع :" العرض الأول الذي تقدّم به توتنهام بعيد تمامًا عن تقييم السيتي لقيمة اللاعب البرازيلي".

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رحيل لاعب وسطه جاك جريليش إلى صفوف إيفرتون لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وجاء القرار بعد موسم مخيب للآمال بالنسبة لسيتي، لم ينجح خلاله في تحقيق أي بطولة تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، ما دفع الإدارة لإعادة ترتيب أوراقها والبحث عن حلول لتعزيز التشكيلة ومنح بعض اللاعبين فرصًا أكبر للمشاركة في أندية أخرى.