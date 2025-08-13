قام بأفعال خادشة وحاول إخفاء لوحات سيارته.. القبض على قائد سيارة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة وقيامه بتوجيه إشارات منافية للآداب بيده لأحد الأشخاص ومحاولته إخفاء اللوحات المعدنية للسيارة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة).

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ، وأضاف بقيامه بتوجيه إشارات منافية للآداب بيده للقائم بتصوير المقطع لاعتراضه على قيامه بتصويره ومحاولته إخفاء اللوحات المعدنية مستخدماً " قطعة قماش " لمنعه من تحديد رقم سيارته.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.