المستشار الألماني: يجب الحفاظ على المصالح الأمنية الأوروبية والأوكرانية في ألاسكا

أكد فريدريش ميرتس المستشار الألماني، أنه يجب الحفاظ على المصالح الأمنية الأوروبية والأوكرانية في ألاسكا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال المستشار الألماني، إنه يجب إشراك أوكرانيا في أي محادثات تتعلق بالقضايا الإقليمية.



وفي وقت سابق، بحث وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، ونظيره الأميركي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي يوم أغسطس استعدادات القمة المنتظر عقدها يوم الجمعة المقبل بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين على أرض ولاية ألاسكا الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشرته على حسابها على تطبيق تيليغرام، أن الطرفين أكدا مجدداً اعتزامهما إجراء مباحثات ناجحة.

ومن المرجح أن يبحث رئيسا الدولتين اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا من أجل إنهاء الحرب بين موسكو وكييف والمستمرة منذ فبراير 2022.