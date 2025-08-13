الخارجية الروسية: رفع أذربيجان حظر إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية السلمية للصراع

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن رفع أذربيجان حظر إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية السلمية للصراع، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، هددت وزارة الخزانة الأمريكية بمزيد من العقوبات أو الرسوم الجمركية الثانوية على روسيا ؛إذا لم تسر الأمور بشكل جيد في قمة ألاسكا.

وفي وقت سابق ؛ بحث وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي يوم أغسطس استعدادات القمة المنتظر عقدها يوم الجمعة المقبل بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين على أرض ولاية ألاسكا الأميركية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشرته على حسابها على تطبيق تيليغرام، أن الطرفين أكدا مجدداً اعتزامهما إجراء مباحثات ناجحة.

