اتحاد الصناعات يستضيف وزير خارجية كوت ديفوار لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي

استقبلت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، أدوم كاكو هوادجا ليون – وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار، وذلك بمقر الاتحاد، في إطار متابعة نتائج زيارة اللجنة إلى كوت ديفوار خلال شهر مايو الماضي.

شهد اللقاء استعراض أبرز المخرجات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة السابقة، وبحث آليات تفعيلها بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.

وأكد الوزير الإيفواري تطلعه لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري مع مصر، فيما شدد الدكتور شريف الجبلي على أهمية فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في غرب إفريقيا وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال في كوت ديفوار.

وقال الدكتور شريف الجبلي، إن اتحاد الصناعات المصرية يضم عدداً من الغرف الصناعية المتنوعة نحو 19 غرفة منهم علي سبيل المثال وليس الحصر غرفة الصناعات الكيماوية والحرف اليدوية ومواد البناء والصناعات الهندسية وصناعة السينما، ويحتوي على كافة أنشطة الاقتصاد المصري.

وبدأ الجبلي الحديث بالترحيب قائلا : "نرحب بكم في الاتحاد، وكما ترون هناك مجموعة كبيرة من رجال الأعمال المصريين في مختلف التخصصات، كما تعلمون قمنا بزيارة دولتكم منذ أكثر من شهرين، وشهدنا لقاءات مثمرة مع رئيس الوزراء ورئيسة مجلس الشيوخ، واتفقنا على العديد من الأمور، لكننا بحاجة إلى متابعة هذه الاتفاقات.

وأوضح الجبلي: "اتفقنا أن تقوم السفارة المصرية في أبيدجان بالمتابعة مع مكتب رئيس الوزراء الإيفواري حول ما تم الاتفاق عليه، إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ شيء على أرض الواقع، و نأمل أن تثمر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية، خاصة وأن هناك مجالات عديدة للتعاون بين البلدين، سواء في الزراعة أو الصناعة أو البنية الأساسية، وغيرها من القطاعات الواعدة".

وتابع الجبلي: "نتمنى أن تسهم زيارتكم لمصر، وخاصة لاتحاد الصناعات المصرية، في استكمال ما تم الاتفاق عليه خلال زيارتنا الأخيرة، وأن تنقلوا هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء في كوت ديفوار لمتابعة المشاريع المشتركة".

من جانبه، أعرب معالي الوزير أدوم كاكو هوادجا ليون عن سعادته بلقاء أعضاء الحكومة المصرية بالأمس، وبالاجتماع اليوم مع لجنة التعاون الإفريقي، مشيداً بالمناقشات المثمرة التي تناولت مختلف المجالات، موضحاً أنه التقى رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة المصريين، وتم بحث آفاق واسعة لتنشيط التعاون بين البلدين.

وأشار الوزير الإيفواري إلى أنه من المقرر تنظيم زيارتين مهمتين إلى كوت ديفوار خلال الفترة المقبلة؛ الأولى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، حيث سيقود وزير الخارجية المصري وفداً كبيراً يضم رجال أعمال، والثانية في النصف الأول من عام 2026، حيث سيزور وزير النقل والصناعة المصري كوت ديفوار برفقة وفد من كبار المستثمرين والشركات المصرية.

وأضاف: "هاتان الزيارتان، إلى جانب زيارتي الحالية، تمثل ترجمة عملية لحرص البلدين على تقوية العلاقات المشتركة، وأود أن أشيد بالشركات المصرية العاملة حالياً في كوت ديفوار، خاصة في مجالات البناء والتشييد والبنية التحتية، مثل إنشاء الكباري، واستئناف رحلات مصر للطيران إلى أبيدجان".

وأكد الوزير أن كوت ديفوار تسعى للاستفادة من الخبرات التكنولوجية المصرية المتميزة، مشيراً إلى أن بلاده تمتلك موارد أولية ضخمة مثل الكاجو والكاكاو والمطاط والبترول والغاز والنيكل والمنجنيز، وأنها تأمل في التعاون مع مصر لاستغلال هذه الموارد.



وأوضح أن البرنامج الوطني للتنمية في كوت ديفوار يتضمن مشروعات كبرى، نحو 70% منها مخصص للقطاع الخاص، وأن البلاد منفتحة على الاستثمار من مختلف دول العالم، مع إعطاء أولوية خاصة لتوثيق العلاقات مع مصر.

ودعا الوزير شركات اتحاد الصناعات المصرية إلى زيارة كوت ديفوار والمشاركة في المناقصات المطروحة مقترحاً توقيع اتفاقيات لترويج التجارة والاستثمار، وأخرى لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين، مؤكداً استعداد كوت ديفوار لتوقيع عدد من الاتفاقيات خلال الزيارتين المقبلتين.

تفعيل التجارة البينية

وخلال اللقاء، أشار الدكتور شريف الجبلي إلى مقترح تفعيل التجارة البينية بين مصر وكوت ديفوار عبر الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) من خلال آلية GTI، والتي وقعت عليها مصر منذ فترة، مؤكداً ضرورة قيام وزارتي التجارة في البلدين بتفعيل هذه المبادرة لزيادة حجم التجارة المشتركة.

واختتم الوزير الإيفواري مؤكداً أن تفعيل هذه المبادرة يعد من أهم نتائج النقاشات، وأنها ستكون محوراً رئيسياً خلال الزيارتين المرتقبتين، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب.



وشهد اللقاء مشاركة وفد رفيع المستوى من جمهورية كوت ديفوار ضم كلاً من، ومعالي أدوم كاكو هوادجا ليون وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي وشؤون الإيفواريين بالخارج، والسفير ألبرت غيو دولي.