برنامج تأهيلي خاص لبنتايج استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

أدى المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية إضافية، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الفني لعلاج الإرهاق، وتجهيزه بأفضل صورة للمباراة المُقبلة.

وخاض محمود بنتايج تدريبات الركض حول الملعب بالإضافة إلى بعض التدريبات التأهيلية الآخرى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.