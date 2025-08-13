قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذات.. قصة مسلسل انتقل من صفحات صنع الله إبراهيم إلى شاشة الدراما
متحدث الحكومة: جاري صياغة خطة تطوير الإعلام لعرضها على الرئيس السيسي
ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
برنامج تأهيلي خاص لبنتايج استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أدى المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية إضافية، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الفني لعلاج الإرهاق، وتجهيزه بأفضل صورة للمباراة المُقبلة.

وخاض محمود بنتايج تدريبات الركض حول الملعب بالإضافة إلى بعض التدريبات التأهيلية الآخرى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك المقاولون العرب بنتايج

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك

فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

أخبار السيارات

أخبار السيارات| السيارة الأكثر عرضة للسرقة.. ومرسيدس تحذر من انهيار الصناعة الأوروبية

التجاعيد

تمنع الشيخوخة والتجاعيد وتعالج القولون.. اكتشف العشبة المذهلة

ذات.. قصة مسلسل انتقل من صفحات صنع الله إبراهيم إلى شاشة الدراما

لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

هبة طارق

عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

