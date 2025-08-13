عبدالله السعيد يشارك في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

انتظم عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، وضع برنامجًا بدنيًا لعبد الله السعيد خلال التدريبات السابقة لتفيذه تحت إشراف علاء رجب أخصائي التأهيل، من أجل تجهيزه للمباراة المقبلة.

وشارك عبدالله السعيد في جميع فقرات المران الجماعي اليوم بصورة طبيعة استعدادًا للقاء المقاولون العرب..

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.