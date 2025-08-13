الغندور يعلق على موقف قيد اللاعبين بعد غلق باب الانتقالات من التدريبات الجماعية

علّق الإعلامي خالد الغندور علي موقف قيد اللاعبين بعد غلق باب الانتقالات من التدريبات الجماعية .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اي لاعب مقيد في الفريق يحق له التمرين الجماعي علي حسب قوانين الإتحاد الدولي و النادي الذي يمنع اللاعب من التدريب توقع عليه عقوبات مادية و تصل لمرحلة فسخ التعاقد إذا اشتكي اللاعب مع الحصول علي كامل عقده".

واستفسر نادي الزمالك بشكل عام من فيفا عن موقف قيد اللاعبين تحت السن بعد غلق باب الانتقالات وفي انتظار الرد.

والزمالك لم يوقع مع الكيني بارون أوشينج لأنه في حال التوقيع مع اللاعب وفشل في قيده سيكون ملزم بدفع عقده.

والزمالك ينتظر رد فيفا أولا ومن ثم سيكون هناك تحركات بناء على رد فيفا.