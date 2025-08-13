أمير هشام: إدوارد وضع نظامًا جديدًا للمكافآت بالفريق الأول للزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك منذ بدء مهمته رسميًا، اتفق مع مجلس الإدارة ممثلًا في حسين لبيب رئيس النادي وهشام نصر نائبه، على صرف مكافآت المباريات بشكل مباشر بعد تحقيق أي انتصار.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الزمالك قام بصرف مكافأة الفوز للاعبيه على سيراميكا كليوباترا بعد ساعات قليلة من نهاية المباراة. وهو تغير كبير للأفضل داخل القلعة البيضاء، وهو الأمر الذي يخلق دوافع للاعبين من أجل تحقيق المزيد من المكاسب.

وأضاف أن النظام الجديد داخل الزمالك يحتاج لوقت من أجل أن يجني النادي ثماره، كذلك يحتاج لدعم الجماهير في المرحلة المقبلة.

وواصل أن عمار ياسر لاعب فريق 2005 لديه مشكلة مع مجلس الزمالك، ولم يتقاضى مستحقاته منذ عام كامل، واشتكى من سوء المعاملة أيضًا. لكنه ليس اللاعب الوحيد الذي لم يحصل على مستحقاته منذ فترة طويلة بل أكثر من غالية عناصر فريق الشباب لم يتقاضوا مستحقاتهم.

وأكمل: هناك فارق كبير بين الفريق الأول الذي يوجد له ميزانية خاصة، وهذا الأمر كان من شروط جون إدوارد، ولكن قطاع الناشئين لازال تحت تصرف مجلس الإدارة، والذي لم يسدد المستحقات المالية حتى الآن.

وزاد: حال نجاح جون إدوارد في عمله مع الفريق الاول، سوف يتم منحه مسئولية قطاع الناشئين، لكن مجلس الإدارة يسعى لحل أزمة الرواتب المتأخرة للاعبي الشباب.