الأنبا إرميا يشهد الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء العالمي العاشر

شهد الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء العالمي العاشر، الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

وذلك برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

وبرئاسة وبدعوة كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية.

وألقي أمس، نيافته فى إطار احتفالات الكنيسة القبطية بصوم السيدة العذراء مريم، عظة بعنوان: «القديس يوسف النجار»، بكنيسة القديسة السيدة العذراء مريم الأثرية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بدعوة كريمة من نيافة الحبر الجليل أنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة براري بلقاس والآباء كهنة الكنيسة، ضمن برنامج النهضة.