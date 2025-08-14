قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عربية النواب تدين تصريحات نتنياهو عن “إسرائيل الكبرى” وتثمن الموقف المصرى

النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
فريدة محمد

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة، توطئة لإقامة ما سماه “إسرائيل الكبرى”

واعتبر هذه التصريحات الخطيرة والمخالفة لأبسط قواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة بمثابة استباحة لسيادة دول عربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما اعتبر " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم هذه التصريحات بمثابة تهديد واضح وخطير للأمن القومي العربي الجماعي وتحدي سافر للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها مطالباً من المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسئوليته والتصدي بكل قوة لهذه التصريحات المتطرفة التي تزعزع الاستقرار وتزيد من مستوى الكراهية والرفض الإقليمي لدولة الاحتلال”.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بموقف مصر الواضح والحاسم بشأن هذه التصريحات المتطرفة من رئيس حكومة الاحتلال مطالباً من العالم كله سرعة التدخل لتنفيذ ما أكدت عليه مصر مجدداً فى تعقيبها على هذه التصريحات بأنه لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة، وصولا لإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.

النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل الكبرى ميثاق الأمم المتحدة

