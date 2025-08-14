قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه برقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون وإنشاء موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم
مركز الأزهر يكشف عن 5 أمور أوصى بها النبي.. فاغتنمها تكن أسعد الناس
الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث في الموسم الجديد .. شاهد
بعت الفلوس على حساب زوجته.. صراف يستولى على أموال شركة أدوية
27 و28 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر
وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن
يحمل سلاح ناري.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي رجل على سيدة بالإسكندرية
سموتريتش : قيام دولة فلسطينية يعرض وجود إسرائيل للخطر
قبل مباراة فاركو.. الخطيب يصدرا قرارا عاجلا في الأهلي| ماذا حدث؟
بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك
وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم
25 و26 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأزهر يمدد مهلة التسجيل لاختبارات القدرات حتى 17 أغسطس

د. سلامة داود
د. سلامة داود
عبد الرحمن محمد

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، تمديد فترة التسجيل لاختبارات القدرات أمام الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الوقت المحدد مسبقًا، لتستمر حتى الأحد 17 أغسطس الجاري. 

وأوضح أن هذا القرار يأتي مراعاةً للطلاب وإتاحة الفرصة الأخيرة لهم، مؤكدًا أن التسجيل لن يُفتح مرة أخرى بعد هذا الموعد، ويتم فقط عبر الرابط: https://azu.edu.eg

وفي سياق آخر استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر، وفد وزراء الأوقاف والمفتين ورؤساء المجالس الإسلامية العليا، وممثلي الهيئات الإسلامية، المشاركين في مؤتمر دار الإفتاء المصرية بعنوان «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك بحضور فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وفي مستهل اللقاء، رحَّب فضيلة الإمام الأكبر بالوزراء والمفتين والوفود المشاركة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفق العلماء في مناقشة هذا الموضوع المهم، والإسهام في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة المفتين وتيسير عملهم، مع وضع ميثاق أخلاقي ينظِّم استخدام هذه التقنيات، بما يحفظ كرامة الإنسان ويحمي خصوصيته.

وشدد شيخ الأزهر على وجوب التصدي للحملات الممنهجة التي تستهدف تشويه صورة الإسلام ووصمه زيفًا بالعنف، وهو ما أسهم في تصاعد موجات الخوف من الإسلام وكراهية الإسلام والمسلمين، نتيجة الجهل التام بتعاليمه السمحة ورسالة السلام التي يحملها، موضحا أن كثيرًا من المفكرين الغربيين الذين درسوا الإسلام دراسة علمية منصفة، قد أبرزوا حقيقته الناصعة في مؤلفاتهم، وهو ما يحمِّل الهيئات الإسلامية في الغرب مسؤوليةً مضاعفةً في كشف زيف الروايات المغلوطة عن هذا الدين الحنيف، مشيرًا إلى أن الأزهر مستعد لتقديم كل أشكال الدعم للمراكز الإسلامية في الغرب، انطلاقًا من رسالته العالمية وحرصه على وحدة المسلمين امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.

جامعة الأزهر اختبارات القدرات تسجيل الطلاب سلامة داود آخر فرصة

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

شوبير

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

متى ينزل الله إلى السماء

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. بهذه الساعة قبل الفجر

محافظ الغربية

محافظ الغربية يهنئ رئيس المنطقة الأزهرية الجديد.. ويؤكد: دعم الأزهر واجب وطني | صور

وكيل صحة الدقهلية

وكيل صحة الدقهلية: الالتزام بالبروتوكولات العلاجية ومراجعة الصيانة والرواكد

اجازة المولد النبوي

فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر

بالصور

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

