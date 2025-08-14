قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة
القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط
ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ
أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice قبل انطلاقه
4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي
السلطة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لمصادقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في افتتاح الدوري الإنجليزي
لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورها
إعلام عبري: ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل
بلاغ للنائب العام ضد تطبيق «فرح الكردي» و«أم خالد» للزواج والتعارف
من اللحوم إلى الدقيق .. الدقهلية تواجه الغش التجاري بحملات مكثفة و220 محضرًا | صور
رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

8 فواكه ممتازة لمرضى السكري وإنقاص الوزن

فواكة
فواكة
ريهام قدري

إذا كنت مريض سكري أو ترغب في فقدان الوزن، فإن اختيار الفواكه المناسبة أمر ضروري للحفاظ على مستوى السكر في الدم وفي نفس الوقت الحصول على الفيتامينات والألياف التي يحتاجها جسمك. إليك قائمة بـ 8 فواكه ممتازة، مع فوائدها وطريقة إدخالها في نظامك الغذائي:

1. التوت بأنواعه

يحتوي على مضادات أكسدة قوية وألياف تبطئ امتصاص السكر في الدم، كما أنه منخفض السعرات الحرارية.

2. التفاح

مصدر غني بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد على التحكم في مستويات الجلوكوز والشعور بالشبع لفترة أطول.

3. الكمثرى

تحتوي على فيتامين C وألياف مفيدة، ولها مؤشر جلايسيمي منخفض، ما يجعلها خيارًا آمنًا لمرضى السكري.

4. الجريب فروت

يحفز حرق الدهون ويساعد في تنظيم مستوى الإنسولين، لكن يجب الحذر لمن يتناولون أدوية معينة لعدم حدوث تداخل دوائي.

5. البرتقال

يمد الجسم بفيتامين C ويحتوي على ألياف تقلل من سرعة امتصاص السكر في الدم.

6. الفراولة

غنية بفيتامينات ومعادن مهمة، وسعراتها الحرارية قليلة، ما يجعلها مثالية في أنظمة إنقاص الوزن.

7. الكرز

يحتوي على مركبات تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين حساسية الإنسولين.

8. الخوخ

يمد الجسم بمضادات أكسدة وألياف، مع طعم حلو طبيعي لا يسبب ارتفاعًا كبيرًا في السكر.


احرص على تناول الفواكه كاملة بدلًا من العصائر، ووزّع الكمية المسموح بها على مدار اليوم لتجنب أي ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر.

المصدر Verywell health

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

تقليل الاغتراب 2025

قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

أغنية "100/100"

مغنية الراب السعودية أصايل تقدم أغنية جديدة بعنوان 100/100

فعاليات ثقافية وفنية

تعاون مثمر بين الثقافة والسياحة.. «النيل في عيون الصغار» مبادرة تدمج التاريخ بالفن والمعرفة

خالد الجابري

خالد الجابري: عملت على موسيقى فيلم درويش في وقت قياسي والنتيجة مبهرة

بالصور

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحركات سريعة.. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

