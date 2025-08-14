8 فواكه ممتازة لمرضى السكري وإنقاص الوزن

إذا كنت مريض سكري أو ترغب في فقدان الوزن، فإن اختيار الفواكه المناسبة أمر ضروري للحفاظ على مستوى السكر في الدم وفي نفس الوقت الحصول على الفيتامينات والألياف التي يحتاجها جسمك. إليك قائمة بـ 8 فواكه ممتازة، مع فوائدها وطريقة إدخالها في نظامك الغذائي:

1. التوت بأنواعه

يحتوي على مضادات أكسدة قوية وألياف تبطئ امتصاص السكر في الدم، كما أنه منخفض السعرات الحرارية.

2. التفاح

مصدر غني بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد على التحكم في مستويات الجلوكوز والشعور بالشبع لفترة أطول.

3. الكمثرى

تحتوي على فيتامين C وألياف مفيدة، ولها مؤشر جلايسيمي منخفض، ما يجعلها خيارًا آمنًا لمرضى السكري.

4. الجريب فروت

يحفز حرق الدهون ويساعد في تنظيم مستوى الإنسولين، لكن يجب الحذر لمن يتناولون أدوية معينة لعدم حدوث تداخل دوائي.

5. البرتقال

يمد الجسم بفيتامين C ويحتوي على ألياف تقلل من سرعة امتصاص السكر في الدم.

6. الفراولة

غنية بفيتامينات ومعادن مهمة، وسعراتها الحرارية قليلة، ما يجعلها مثالية في أنظمة إنقاص الوزن.

7. الكرز

يحتوي على مركبات تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين حساسية الإنسولين.

8. الخوخ

يمد الجسم بمضادات أكسدة وألياف، مع طعم حلو طبيعي لا يسبب ارتفاعًا كبيرًا في السكر.



احرص على تناول الفواكه كاملة بدلًا من العصائر، ووزّع الكمية المسموح بها على مدار اليوم لتجنب أي ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر.

المصدر Verywell health