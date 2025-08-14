قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة
القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط
ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ
أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice قبل انطلاقه
4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي
السلطة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لمصادقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في افتتاح الدوري الإنجليزي
لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورها
إعلام عبري: ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل
بلاغ للنائب العام ضد تطبيق «فرح الكردي» و«أم خالد» للزواج والتعارف
من اللحوم إلى الدقيق .. الدقهلية تواجه الغش التجاري بحملات مكثفة و220 محضرًا | صور
رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص
مرأة ومنوعات

أكلات تهيج القولون .. ابتعد عنها فورا

القولون
القولون
ريهام قدري

يعد القولون العصبي من أكثر مشكلات الجهاز الهضمي شيوعًا، حيث يسبب آلامًا وانتفاخًا واضطرابات في حركة الأمعاء.

ولأن النظام الغذائي يلعب دورًا كبيرًا في التحكم بالأعراض، فمن المهم معرفة ما يجب تجنبه وما يُنصح بتناوله.

أولًا: أكلات تهيج القولون العصبي

هناك أطعمة تزيد من تهيج القولون وتفاقم الأعراض، من أبرزها:

البقوليات: مثل الفول، العدس، الحمص (تسبب غازات وانتفاخ).
الأطعمة الدسمة والمقلية: تزيد من بطء الهضم وتحفز التقلصات.
المشروبات الغازية: تزيد الغازات والانتفاخ.
المحليات الصناعية: خاصة السوربيتول والمانيتول.
الأطعمة الحارة والتوابل القوية: تهيج جدار الأمعاء.
منتجات الألبان (لمن يعانون من حساسية اللاكتوز).

ثانيًا: أكلات مفيدة لتهدئة القولون

اختيار أطعمة لطيفة على الجهاز الهضمي يساعد على تخفيف الأعراض، مثل:

الخضروات المطهية: مثل الكوسة، الجزر، البطاطس المسلوقة.
الفواكه قليلة الألياف القابلة للتخمير: مثل الموز، الشمام، العنب.
الحبوب الكاملة الخالية من الجلوتين: مثل الشوفان، الأرز البني.
الزبادي الخالي من اللاكتوز: يحتوي على بكتيريا نافعة.
اللحوم البيضاء المشوية: مثل الدجاج أو السمك.
شاي الأعشاب: كالنعناع والبابونج لتهدئة التقلصات

المصدر : the health site 

القولون العصبي اكلات تهيج القولون القولون

