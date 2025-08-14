أكلات تهيج القولون .. ابتعد عنها فورا

يعد القولون العصبي من أكثر مشكلات الجهاز الهضمي شيوعًا، حيث يسبب آلامًا وانتفاخًا واضطرابات في حركة الأمعاء.

ولأن النظام الغذائي يلعب دورًا كبيرًا في التحكم بالأعراض، فمن المهم معرفة ما يجب تجنبه وما يُنصح بتناوله.

أولًا: أكلات تهيج القولون العصبي

هناك أطعمة تزيد من تهيج القولون وتفاقم الأعراض، من أبرزها:

البقوليات: مثل الفول، العدس، الحمص (تسبب غازات وانتفاخ).

الأطعمة الدسمة والمقلية: تزيد من بطء الهضم وتحفز التقلصات.

المشروبات الغازية: تزيد الغازات والانتفاخ.

المحليات الصناعية: خاصة السوربيتول والمانيتول.

الأطعمة الحارة والتوابل القوية: تهيج جدار الأمعاء.

منتجات الألبان (لمن يعانون من حساسية اللاكتوز).

ثانيًا: أكلات مفيدة لتهدئة القولون

اختيار أطعمة لطيفة على الجهاز الهضمي يساعد على تخفيف الأعراض، مثل:

الخضروات المطهية: مثل الكوسة، الجزر، البطاطس المسلوقة.

الفواكه قليلة الألياف القابلة للتخمير: مثل الموز، الشمام، العنب.

الحبوب الكاملة الخالية من الجلوتين: مثل الشوفان، الأرز البني.

الزبادي الخالي من اللاكتوز: يحتوي على بكتيريا نافعة.

اللحوم البيضاء المشوية: مثل الدجاج أو السمك.

شاي الأعشاب: كالنعناع والبابونج لتهدئة التقلصات

المصدر : the health site