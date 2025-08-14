فتح باب التقديم بمعهد إعداد محفظى القرآن الكريم بالوادي الجديد

أعلن معهد إعداد محفظي القرآن الكريم التابع لوزارة الأوقاف المصرية بمحافظة الوادي الجديد، عن فتح باب القبول بمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمديرية أوقاف المحافظة (المقر القديم) للعام الدراسي 2025 - 2026، لجميع الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة (رجال ونساء).

يشمل البرنامج التعليمي بالمعهد دراسة أحكام القرآن الكريم وعلومه على أيدي متخصصين من علماء وزارة الأوقاف، دراسة مبادئ التفسير والسيرة النبوية والعقيدة الإسلامية واللغة العربية وبعض القضايا المعاصرة، ويمنح المركز شهادة معتمدة من وزارة الأوقاف، والمتميزين لهم حق الإيفاد خارج مصر، كما يحق للمتميزين المشاركة في الأنشطة القرآنية التي تنظمها وزارة الأوقاف.



الأوراق المطلوبة هى: (2) صورة من المؤهل و(2) صورة شخصية و(2) صورة من بطاقة الرقم القومي، حافظة أوراق (دوسيه بلاستيك كبسولة)، ويتم سداد المصروفات الدراسية لمنهج القرآن الكريم إجمالى مبلغ 500 جنيه، ويمكن السداد على دفعتين 250 جنيه بداية كل فصل دراسي، والتقديم ورقياً بقسم شئون القرآن الكريم بالمديرية (مجمع المصالح الحكومية).

ولمزيد من المعلومات يتم التواصل مع مدير عام المديرية فضيلة الشيخ عبد المهيمن السيد محمد على الأرقام التالية:

ت / ٠١١٢٢٢٨٧٦٢٣ - ٠١١٢١٦٠٦٥٢١