قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تباطؤ تفتيش شاحنات المساعدات في كرم أبو سالم يعرقل الإغاثة لغزة
مستشفى النجوم.. آخر التطورات الصحية لـ حياة الفهد وأنغام وليلي علوي
ترامب: واشنطن أخطر من دول العالم الثالث ومسؤوليها يزورون إحصاءات الجريمة
العراف في قبضة الداخلية| نصاب وليس مصريا.. ما القصة؟
قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة
القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط
ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ
أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice قبل انطلاقه
4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي
السلطة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لمصادقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في افتتاح الدوري الإنجليزي
لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أحكام الجمع والقصر بين الصلوات في حالات الحاجة والسفر.. الإفتاء تكشف عنها

أحكام جمع وقصر الصلاة
أحكام جمع وقصر الصلاة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الجمع بين الصلوات جائز عند وجود حاجة تقتضي ذلك، كأن يكون الشخص مرتبطًا بعمل متواصل يصعب قطعه، أو عند مواجهة ظرف يؤدي ترك العمل فيه إلى ضرر أو فوات مصلحة شرعية معتبرة، بشرط ألا يتحول الأمر إلى عادة دائمة. 

واستشهد وسام بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا سفر، وفي رواية مسلم: «من غير خوف ولا مطر».

 وأكد أن جعل الجمع عادة يخالف ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حث على أداء الصلوات في أوقاتها، مبينًا أن الجمع الوارد في الحديث هو جمع صوري، أي أداء الصلاة الأولى في آخر وقتها ثم الثانية في أول وقتها بحيث يراه الناس جمعًا بينما هو في الحقيقة أداء كل صلاة في وقتها.

وأشار وسام إلى أن من الرخص الممنوحة للمسافر الجمع بين الصلوات وقصر الصلاة الرباعية، لكن ذلك مشروط بأن يكون السفر طويلًا يبلغ 85 كيلومترًا فأكثر، وأن يكون مباحًا لا لمعصية.

 فإذا تحققت هذه الشروط، جاز للمسافر التمتع برخص السفر طوال مدة انتقاله، وحتى أثناء إقامته في وجهته إذا لم تتجاوز ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج.

 ويمكن للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، تقديمًا أو تأخيرًا، وقصر الصلاة الرباعية فقط دون الصبح والمغرب.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن من يسافر يوميًا لمسافة 85 كيلومترًا أو أكثر يجوز له الجمع والقصر ولو استمر على ذلك سنوات طويلة، ضاربًا مثالًا بسائقي القطارات لمسافات طويلة أو الطيارين الدوليين الذين تعد طبيعة عملهم سفرًا دائمًا.

وبيّن جمعة أن السفر يترتب عليه أحكام شرعية عدة، منها قصر الصلاة الرباعية، إباحة الفطر في رمضان، الجمع بين الصلوات، وإطالة مدة المسح على الخفين لثلاثة أيام بلياليها.

 واشترط لذلك بلوغ المسافة المحددة، وتحديد القصد، وألا يكون السفر لمعصية. وتبلغ المسافة الشرعية للسفر أربعة برد، أي ما يعادل 48 ميلًا هاشميًا، أي نحو 83.5 كيلومتر.

وأضاف أن القصر يعني أداء صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلًا من أربع، دون قصر الصبح أو المغرب، وأن الجمع يكون بأداء الصلاتين معًا في وقت إحداهما، تقديمًا أو تأخيرًا، مع جواز القصر أو الإتمام. 

وفي حالة جمع التأخير، يشترط أن ينوي المسافر قبل خروج وقت الصلاة الأولى أنه سيؤخرها ليجمعها مع الثانية، بينما يرى الأحناف أن من نوى الإقامة أكثر من خمسة عشر يومًا في موضع السفر يتم صلاته ولا يقصرها.

الجمع بين الصلوات لجنة الفتوى قصر الصلاة الإفتاء معصية علي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

تقليل الاغتراب 2025

قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

ترشيحاتنا

خوان ألفينا بيزيرا

والد خوان ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك الجديد: متحمس لرؤية الجماهير

حسين الشحات

حسين الشحات يتألق في مران الأهلي خلال أحدث ظهور

أبو السعود إمام

رسميا.. الزمالك يضم أبو السعود إمام لتدعيم فريق الطائرة

بالصور

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥
المولد النبوي ٢٠٢٥

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحركات سريعة.. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد