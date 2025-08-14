القبض على عامل تعدى على آخر وأسرته بمفك في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى آخر وأسرته بإستخدام مفك ، ورشقهم بالحجارة بالغربية.

القبض على عامل تعدى على اخر واسرته بمفك بالغربية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات بالغربية من عامل مقيم بدائرة المركز، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه وأسرته بالضرب بإستخدام ألة حادة "مفك" (دون حدوث إصابات ) ، وحال إنصرافهم مستقلين سيارة أجرة قام بإلقاء الحجارة عليهم وإحداث تلفيات بالسيارة .

أمكن ضبط المشكو فى حقه ( عاطل – له معلومات جنائية) والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات حول المصاهرة بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.