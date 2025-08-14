ضبط 577 بطاقة تموينية وتحرير 40 مخالفة في حملة مفاجئة بديرمواس

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، منفذًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ضمن خطة المحافظة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ودعم الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المنافذ والأسواق المتنقلة والثابتة التي يجري تنفيذها على مستوى المحافظة، لضمان وصول السلع إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسواق.

رافق المحافظ خلال الجولة النائبة أميرة الحداد، عضو مجلس النواب، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، والدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، وعدد من القيادات التنفيذية، وسط إقبال من الأهالي الذين أشادوا بجودة المنتجات وانخفاض أسعارها مقارنة بالأسواق الأخرى.

وفي سياق متصل، تابَع المحافظ نتائج الحملة التموينية الموسعة التي نفذتها مديرية التموين بالمنيا اليوم بمركز ديرمواس، والتي استهدفت ضبط الأسواق ومراقبة جودة الخبز المدعم، وأسفرت عن تحرير 40 مخالفة متنوعة.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط 577 بطاقة تموينية بعدد ثلاثة مخابز، تم غلقها لمدة شهر تنفيذًا للقرارات الوزارية، فضلًا عن مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة إعلانات بالمخابز المخالفة.