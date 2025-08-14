قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل المفاوضات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى 4 دول
400 ألف جنيه في 24 ساعة..تراجع كبير في أسعار السيارات وسط سباق الوكلاء
مصر تودع استيراد إطارات السيارات.. ومليار دولار استثمار لدعم الصناعة ودفع عجلة التصدير
9 أسرار للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع.. و10 فضائل يغفلها الكثيرون
انكسار الموجة الحارة السبت.. والأمطار والسيول تضرب جنوب البلاد
تعديل في تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد.. خروج عبد الله مجدي للإصابة
موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم.. تكليفات رئاسية لحماية تراث ماسبيرو
لفحص كاميرات المراقبة .. النيابة تعاين موقع حادث مطاردة طريق الواحات
رغم الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق
سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات
الفنانين أسياد البلد .. القصة الكاملة لإحالة بدرية طلبة للتحقيق
وزيرا الخارجية والري: حماية الأمن المائي "خط أحمر" ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 577 بطاقة تموينية وتحرير 40 مخالفة في حملة مفاجئة بديرمواس

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،  منفذًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ضمن خطة المحافظة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ودعم الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المنافذ والأسواق المتنقلة والثابتة التي يجري تنفيذها على مستوى المحافظة، لضمان وصول السلع إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسواق.

رافق المحافظ خلال الجولة النائبة أميرة الحداد، عضو مجلس النواب، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، والدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، وعدد من القيادات التنفيذية، وسط إقبال من الأهالي الذين أشادوا بجودة المنتجات وانخفاض أسعارها مقارنة بالأسواق الأخرى.

وفي سياق متصل، تابَع المحافظ نتائج الحملة التموينية الموسعة التي نفذتها مديرية التموين بالمنيا اليوم بمركز ديرمواس، والتي استهدفت ضبط الأسواق ومراقبة جودة الخبز المدعم، وأسفرت عن تحرير 40 مخالفة متنوعة.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط 577 بطاقة تموينية بعدد ثلاثة مخابز، تم غلقها لمدة شهر تنفيذًا للقرارات الوزارية، فضلًا عن مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة إعلانات بالمخابز المخالفة.

المنيا محافظ المنيا تموين بطاقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

ترشيحاتنا

سيامة كاهن جديد

سيامة كاهن جديد للخدمة في أمريكا على يد الأنبا بطرس

الدكتورة منا عوض

د. منال عوض تناقش مع القائمين على منظومة التفتيش البيئى مقترحات وآليات تطوير العمل والخطط المستقبلية

أرشيفية

أزمة جديدة تواجه سوق العلاج الطبيعي.. ووقف التكليف يزيد الوضع سوءا| دراسة

بالصور

بحبك.. كريم محمود عبد العزيز يظهر مع زوجته بعد شائعات الطلاق

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

مشروبات طبيعية بديلة للقهوة تمنحك طاقة طوال اليوم.. لن تتوقعها

مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة

هل اللبان الذكر يعالج ضيق التنفس؟.. وما الحد المسموح يوميا؟

فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر

اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد