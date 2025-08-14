قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل المفاوضات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى 4 دول
400 ألف جنيه في 24 ساعة..تراجع كبير في أسعار السيارات وسط سباق الوكلاء
مصر تودع استيراد إطارات السيارات.. ومليار دولار استثمار لدعم الصناعة ودفع عجلة التصدير
9 أسرار للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع.. و10 فضائل يغفلها الكثيرون
انكسار الموجة الحارة السبت.. والأمطار والسيول تضرب جنوب البلاد
تعديل في تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد.. خروج عبد الله مجدي للإصابة
موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم.. تكليفات رئاسية لحماية تراث ماسبيرو
لفحص كاميرات المراقبة .. النيابة تعاين موقع حادث مطاردة طريق الواحات
رغم الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق
سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات
الفنانين أسياد البلد .. القصة الكاملة لإحالة بدرية طلبة للتحقيق
وزيرا الخارجية والري: حماية الأمن المائي "خط أحمر" ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"مستقبل وطن": تصريحات نتنياهو حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" استفزاز خطير

نتنياهو
نتنياهو
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، رفضه التام واستنكاره الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرا أن مثل هذه المزاعم تمثل استفزازا صارخا وتعديا سافرا على سيادة دول الإقليم، وتكشف عن توجه خطير نحو نسف كل محاولات إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.


وقال "الحفناوي"، إن هذه التصريحات لا يمكن النظر إليها إلا باعتبارها جزءا من خطاب متطرف يهدف إلى إشعال مزيد من التوترات وإعادة المنطقة إلى دائرة الصراعات، مشيرا إلى أن ما يطرحه نتنياهو يتناقض بشكل كامل مع الشرعية الدولية، ويتعارض مع كل الاتفاقات والمبادرات التي سعت خلال العقود الماضية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.


وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن إصرار حكومة الاحتلال على ترديد مثل هذه الأطروحات يعكس عقلية توسعية تستند إلى أوهام تاريخية، وهو ما يهدد بشكل مباشر سيادة الدول العربية، ويؤجج مشاعر الغضب والرفض لدى شعوب المنطقة، مؤكدا أن أي مساس بحدود وسيادة الدول لن يُسمح به تحت أي ظرف، وأن مصر ستظل سدا منيعا في مواجهة أي محاولة للنيل من أمنها القومي أو العبث باستقرار الإقليم.


وشدد "الحفناوي"، على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا دبلوماسية حثيثة منذ سنوات لإرساء أسس السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، انطلاقا من ثوابت راسخة أهمها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، مشيرا إلى أن دعوات التوسع التي يروج لها الاحتلال تمثل تحديا مباشرا لهذه الجهود، وتكشف عن نية مبيتة لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح، وهو ما يتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.


وأشار المهندس ياسر الحفناوى، إلى أن المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه التصريحات، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، بل التحرك الجاد لمنع أي خطوات أحادية من شأنها تقويض فرص السلام، مشددا على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لتهديد أمنها القومي أو استقرار محيطها العربي، وستواصل التنسيق مع الدول العربية والأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام، من أجل وقف الحرب على غزة والعودة إلى مائدة المفاوضات، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الشرق الأوسط لن يُبنى على سياسات الهيمنة أو الأوهام التوسعية، وإنما على التعاون المشترك، والاعتراف بحقوق الشعوب، والالتزام الصادق بالسلام، مشددا على أن مصر ستظل تدافع عن هذه المبادئ بلا هوادة، حفاظاًعلى حاضر ومستقبل المنطقة بأسرها.

مستقبل وطن المهندس ياسر الحفناوي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

ترشيحاتنا

القمر الدموي

خسوف كلي مذهل يضيء السماء بالقمر الدموي .. متى تحدث هذه الظاهرة؟

مذنب

لغز عمره مليارات .. تفاصيل جديدة عن أسرع جسم بين النجوم في التاريخ

6 أطعمة قد تحمي الدماغ من الزهايمر.. تعرف عليها

6 أطعمة قد تحمي الدماغ من الزهايمر.. تعرف عليها

بالصور

بحبك.. كريم محمود عبد العزيز يظهر مع زوجته بعد شائعات الطلاق

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

مشروبات طبيعية بديلة للقهوة تمنحك طاقة طوال اليوم.. لن تتوقعها

مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة

هل اللبان الذكر يعالج ضيق التنفس؟.. وما الحد المسموح يوميا؟

فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر

اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد