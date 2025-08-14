سيامة كاهن جديد للخدمة في أمريكا على يد الأنبا بطرس

تمت بكنيسة مار يوحنا الحبيب بطمس بولاية بنسلڤانيا الأمريكية، سيامة دياكون يوحنا صبري كاهنًا باسم القس يوحنا، بيد نيافة الأنبا بطرس الأسقف العام، وذلك للخدمة مع نيافته.

شارك في صلوات القداس والسيامة نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح.

وصلى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بوادي حوف، بمشاركة كهنة الكنيسة والشمامسة والخدام والشعب.

وخلال صلوات القداس، دشن نيافته بعض أواني المذبح، وألقى عظة بعنوان “الوزنات والمسؤولية”.

عقب القداس، تفقد حضانة الكنيسة والتقى بالأطفال في جو من الأبوة والمحبة.