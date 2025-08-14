موظفان بحي الهرم يستوليان على مضبوطات مخازن وبيعها لحسابهما

استغل مدير إدارة الإشغالات وأمين المخزن بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، منصبيهما في الحصول على مضبوطات من مخازن الحي وإعادة توظيفها لصالحهما الشخصي، وبيع بعضها دون وجه حق.

وكشفت مصادر بمحافظة الجيزة، أن الموظفين تربطهما صلة قرابة، استوليا على ترابيزات وكراسي جلد وأدوات تقديم وشيش ومعدات متكاملة، وقاما بتجهيز كافيه فاخر بها على بعد خطوات من مخزن الحي، وبيع بعض المحتويات الأخرى لصالحهما.

وأشارت المصادر إلى أن الموظفين استغلا جهل المواطنين بالإجراءات القانونية، وأبلغا أصحاب المضبوطات بأن ممتلكاتهم قد بيعت في مزاد علني، بينما كانت في الحقيقة تُستخدم لخدمة مشروعهما الخاص، ومن أجل التستر على جريمتهما، قاما بإخفاء المحضر الرسمي الخاص بالمصادرات، والذي يُفترض أن يكون له نسخة في ديوان الحي وأخرى بالمخزن.

وأثارت المصادر تساؤلات حول كيفية تولي أمين المخزن لمنصبه رغم كونه لا يجيد القراءة والكتابة، ويكتفي بالتوقيع بالبصمة فقط.