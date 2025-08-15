الاتصالات: 240 ألف طالب استفادوا من مبادرتي "براعم" و"أشبال مصر الرقمية"

كشف المهندس وليد الانجباوي، المدير التنفيذي لمبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المبادرتين استفاد منهما 240 ألف طالب وطالبة على مدار 3 سنوات، مؤكدًا أنهما تأتيان تحت مظلة أجيال مصر الرقمية، ومجانيتان بالكامل، وتعملان في جميع محافظات الجمهورية والمدن التابعة لها.



وأوضح الانجباوي، خلال لقائه ببرنامج مصر تستطيع مع الإعلامى أحمد فايق على قناة DMC، أن المبادرة تعتمد على معامل مجهزة بأجهزة كمبيوتر وإنترنت، وتُنفذ داخل المدارس والمكتبات والنوادي، بهدف التقرب من النشء وتنمية مهاراتهم في مجال التكنولوجيا.



وأشار إلى أن المستهدف في العام الأول كان 3 آلاف طالب، لكن عدد المتقدمين بلغ 45 ألفًا، تم قبول 15 ألفًا منهم، وفي العام الثاني تم قبول 18 ألفًا، وفي العام الثالث ارتفع العدد إلى 46 ألفًا.



وأكد أن نسبة تمثيل الإناث ارتفعت من 30% في البداية إلى نحو 50% حاليًا، مع مشاركة طلاب من مختلف أنواع المدارس، بما فيها الحكومية والخاصة والدولية والتجريبية والأزهرية، لافتًا إلى أن المبادرتين تعدان أول مشروع حكومي من نوعه لاكتشاف المواهب التكنولوجية بين طلبة المدارس وتنمية مهاراتهم الرقمية.