أوائل الدبلومات الفنية في مصر تستطيع: تعليمنا طريقنا للتميز.. ونحلم بالمستقبل

استضاف الإعلامي أحمد فايق، في برنامجه "مصر تستطيع" على قناة DMC، أوائل طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، حيث عبر كل من رحاب أحمد كامل فهمي، الأولى على مدارس الثانوية الفندقية، وكريم أشرف رضوان بيومي، الأول على الثانوية الفنية الصناعية، عن سعادتهم بالتكريم وتطلعهم لمستقبل واعد في مجالاتهم.

وقالت رحاب أحمد كامل، الحاصلة على المركز الأول في مدارس الثانوية الفندقية بنسبة 90.82%، إنها فخورة بما حققته، مشيرة إلى أنها استطاعت تنظيم وقتها بين الدراسة وحفظ القرآن الكريم، مما ساعدها على التفوق. وأضافت أنها تخطط للالتحاق بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، مؤكدة شغفها بتخصص المطبخ الذي أحبته كثيرًا أثناء الدراسة العملية.

من جانبه، أكد كريم أشرف رضوان بيومي، الأول على الثانوية الفنية الصناعية بنسبة 99.86%، أن أجمل ما ناله من تفوقه هو فرحة أسرته، لافتًا إلى أنه بدأ تعلُّم البرمجة منذ الصف الأول الإعدادي، ثم التحق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بعد اجتيازه عدة اختبارات دقيقة. وأوضح أنه يطمح للالتحاق بجامعة السويدي بوليتكنيك بمنحة دراسية مخصصة للأوائل، حتى يتمكن من الجمع بين الدراسة العملية وسوق العمل.

وأشارت رحاب إلى أن انتماءها لعائلة داعمة كان أحد أبرز أسباب نجاحها، خاصة أن شقيقها يدرس في كلية الذكاء الاصطناعي، وقالت: "كنت أتوقع مركزًا متقدمًا، لكن لم أتصور أن أكون الأولى على الجمهورية". كما أعربت عن أمنيتها في كسر الصورة النمطية التي تمنع بعض الفتيات من العمل في قطاع السياحة، مؤكدة أن كثيرًا من الفتيات لديهن شغف حقيقي بهذا المجال.

وفي السياق ذاته، أوضح كريم أن الدراسة في مدرسة WE ليست سهلة كما يعتقد البعض، بل تعتمد على مزيج من المواد التخصصية والثقافية، إلى جانب التدريب العملي المكثف. وأكد أن التعليم الفني يتيح للطالب التخصص المبكر، مما يساعده على تحديد مساره المهني بدقة، ويمنحه ميزة تنافسية مقارنة بخريجي الثانوية العامة.