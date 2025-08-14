برلماني: المعرض الدولي لتكنولوجيا الإضاءة منصة إقليمية رائدة

شارك المهندس ميشيل الجمل ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، فى افتتاح فعاليات الدورة السابعة من المعرض الدولي لتكنولوجيا الإضاءة والليد (Middle East Lighting Expo)، اليوم الخميس، تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والذي سيستمر حتى 16 أغسطس 2025، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.



وجاء ذلك بحضور محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية والدكتور محمد هلال ، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتك – مستشار رئاسة مجلس الوزراء لشئون الطاقة المتجددة، بجانب سفير دولة تشاد و دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا بالإضافة إلى الموفدين من كبار رجال الأعمال من الدول العربية والإفريقية (برنامج المشترين الأجانب وتنشيط الصادرات).



وأكد ميشيل الجمل ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية ، أن المعرض يُعد منصة إقليمية رائدة تجمع تحت سقف واحد كبرى الشركات المحلية والدولية في مجالات الإضاءة وتقنيات الليد، حيث يشارك هذا العام عدد كبير من الشركات الأجنبية إلى جانب المصنعين المحليين، بما يعكس مكانة المعرض كأكبر حدث متخصص في قطاع الإضاءة بالشرق الأوسط وإفريقيا.



وأكد الجمل ، أن الدورة السابعة تولى اهتمامًا خاصًا بالابتكارات في تكنولوجيا المدن الذكية وحلول الإضاءة المستدامة، التي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز مفاهيم الاستدامة في مختلف القطاعات.



وتشهد دورة هذا العام إضافة نوعية من خلال برنامج زيارة للمشترين، الذي يستضيف أكثر من 40 من كبار المشترين من مختلف الدول العربية والإفريقية، بهدف إبرام عقود توريدات وصفقات تصديرية مع الشركات العارضة، في خطوة تعزز من فرص الشراكات الإقليمية وزيادة الصادرات.



كما شهد المعرض تنظيم ورش عمل وندوات متخصصة يقدمها نخبة من كبار الخبراء والمحاضرين، لعرض أحدث الابتكارات والحلول التقنية في مجال الإضاءة، إلى جانب استعراض أحدث أنظمة الإضاءة الذكية، وحلول توفير الطاقة، والإضاءة الديكورية الحديثة



وقد أشاد الزائرين بالمستوى الذي وصلت إليه الصناعة المصرية من الجودة والرقي والمنافسة العالمية وأبدوا اعجابهم بالتنافسية والتعددية في المنتجات المتاحة أمام المستهلك المصري وتناسب كافة أذواق المستهلكين من الدول العربية والإفريقية