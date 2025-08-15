أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس ليلة حزينة عاشها في حرب أكتوبر

حل الفنان أحمد فؤاد سليم، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وكشف أحمد فؤاد سليم كواليس مشاركته في حرب أكتوبر 1973،:" قبل حرب أكتوبر كنا بنفذ مشاريع حرب كثيرة كل عام ".

وتابع :" لما كنا في الجيش توقعنا الحرب في 1973 وانا حلمت حلم جعلني أشعر أننا سوف نحارب ".

وأكمل فؤاد سليم :" أنا كان معايا عسكري اسمه سيد راشد كان عايز ينزل إجازة يجيب مراته من الإسكندرية ويرجعها شبين الكوم وقلت له انزل وارجع ".

وتابع احمد فؤاد سليم :" لما رجع العسكري سيد راشد كان في يوم السبت 6 أكتوبر 1973 وتم تكليف سيد راشد بالذهاب إلى الجبهة ، ويوم 6 أكتوبر بليل تلقيت خبر استشهاد سيد راشد وده كانت ليلة حزينة للغاية ".