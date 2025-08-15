وليد صلاح: جون إدوارد نجح في إبرام صفقات مميزة تُحسب له

أشاد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، بعمل اللجنة الفنية في القلعة البيضاء، مؤكدًا أن جون إدوارد نجح في إبرام صفقات مميزة تُحسب له، مشيرًا إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة مع بداية الموسم.



وأوضح عبد اللطيف، عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن الفوز على سيراميكا كليوباترا كان مهمًا للغاية لبدء الموسم بشكل إيجابي وبث الثقة في نفوس اللاعبين والجماهير، مضيفا أن الزمالك ظهر بشكل مغاير تماما لما قدمه بالموسم الماضي.

تفادي أخطاء الموسم السابق

من جانبه، أثنى عمر الحديدي، لاعب الأهلي الأسبق، على أداء فريق مودرن سبورت، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تفادت أخطاء الموسم الماضي، ما مكن الفريق من التعادل مع الأهلي والفوز على الاتحاد.



وحذر الحديدي المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو من تكرار الأخطاء التي وقع فيها مؤخرًا، مشددًا على ضرورة معالجتها سريعًا حتى لا يلقى نفس مصير المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش الذي رحل مبكرًا عن الأهلي.

