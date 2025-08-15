قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام
مفتي الجمهورية: "إسرائيل الكبرى" أكذوبة سياسية لا أساس لها من الواقع وخرافة قديمة
التعاون الإسلامي تدين خطة إسرائيل لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة والقدس
آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025
دعاء للميت ليلة الجمعة.. 30 كلمة تشفع لمن رحلوا
أقل سعر دولار اليوم 15-8-2025
عضو بالشيوخ: أطالب بإصدار قانون جديد للانتخابات
بولندا تحبط هجومًا تخريبيًا استهدف قطع المياه عن مدينة كبرى
السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية
وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار
ترامب يلمّح لقمة ثانية مع بوتين وزيلينسكي بمشاركة أوروبية محتملة
من القاهرة.. فصائل فلسطين تدعو لوحدة وطنية عاجلة لوقف العدوان ومواجهة التهويد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وليد صلاح: جون إدوارد نجح في إبرام صفقات مميزة تُحسب له

جون إدوارد
جون إدوارد

أشاد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، بعمل اللجنة الفنية في القلعة البيضاء، مؤكدًا أن جون إدوارد نجح في إبرام صفقات مميزة تُحسب له، مشيرًا إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة مع بداية الموسم.


وأوضح عبد اللطيف، عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن الفوز على سيراميكا كليوباترا كان مهمًا للغاية لبدء الموسم بشكل إيجابي وبث الثقة في نفوس اللاعبين والجماهير، مضيفا أن الزمالك ظهر بشكل مغاير تماما لما قدمه بالموسم الماضي.

تفادي أخطاء الموسم السابق

من جانبه، أثنى عمر الحديدي، لاعب الأهلي الأسبق، على أداء فريق مودرن سبورت، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تفادت أخطاء الموسم الماضي، ما مكن الفريق من التعادل مع الأهلي والفوز على الاتحاد.


وحذر الحديدي المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو من تكرار الأخطاء التي وقع فيها مؤخرًا، مشددًا على ضرورة معالجتها سريعًا حتى لا يلقى نفس مصير المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش الذي رحل مبكرًا عن الأهلي.
 

الأهلي وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك جون إدوارد سيراميكا سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات

ترشيحاتنا

بيراميدز

بعد 24 ساعة من لقاء الإسماعيلي.. بيراميدز يواجه دايموند وديا اليوم

خالد الغندور

فيريرا لـ ناصر ماهر: مركز صانع الألعاب ليس من نصيبك

بيراميدز

جدو: الفوز على الإسماعيلي خطوة مهمة في بداية الدوري

بالصور

السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة

6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد