إصابة قوية لمهاجم الإسماعيلي خلال مواجهة بيراميدز

تعرض مهاجم الإسماعيلي مروان حمدي لإصابة قوية أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز. الإصابة جاءت خلال إحدى الكرات المشتركة، ما اضطر الجهاز الفني لاستبداله وعدم استكماله اللقاء.









الكشف الطبي يحدد حجم الإصابة

صرّح الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي، أن اللاعب خضع على الفور لفحوصات طبية دقيقة، شملت أشعة على القدم اليمنى، لتحديد مدى خطورة الإصابة. وأظهرت النتائج إصابة مروان بكسرين في عظمة المشطية الخامسة بالقدم، وهي إصابة تستلزم راحة وعلاجًا مكثفًا قبل العودة للملاعب.

مدة الغياب المتوقعة

أوضح طبيب الفريق أن فترة الغياب المبدئية لمروان حمدي ستستمر لمدة شهر كامل، تشمل مرحلة التأهيل الطبي والعلاجي، بالإضافة إلى برنامج بدني لاستعادة لياقته قبل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية.

تأثير الإصابة على الإسماعيلي

غياب مروان حمدي يمثل خسارة فنية للإسماعيلي، خاصة في ظل اعتماده عليه كأحد العناصر الهجومية البارزة، وقدرته على التسجيل وصناعة الفرص. الجهاز الفني سيضطر إلى البحث عن بدائل تكتيكية لتعويض غياب اللاعب، سواء من خلال إشراك عناصر شابة أو تعديل خطة اللعب.

دعم ومساندة من النادي والجماهير

أكد مسؤولو النادي الإسماعيلي على وقوفهم الكامل خلف اللاعب، وتقديم كل الدعم الطبي والنفسي له خلال فترة العلاج. كما تفاعلت جماهير الدراويش عبر منصات التواصل الاجتماعي، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل وعودة مروان سريعًا للمشاركة مع الفريق



