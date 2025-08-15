قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرزهم الحمل.. 5 أبراج عصبية لا يمكن تحملهم
10 ملايين دولار مكافأة لمن يرشد عن قادة منظمة المخدرات المكسيكية
بدء سداد القسط الثالث من أقساط مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر
المهن التمثيلية: منع تناول أزمة بدرية طلبة لحين انتهاء التحقيق
الخارجية الفلسطينية تحمّل الاحتلال مسؤولية حياة البرغوثي داخل السجن
أول ظهور لـ ليلي علوي بعد تعرضها لحادث سير
آليات تنفيذ قانون العمل الجديد على أجندة القومي لحقوق الإنسان
طريقة استخراج شهادة ميلاد جديدة
استغلوا الأطـ.فال في التسول بالعجوزة والدقي.. عصابة تواجه الحبس 5 سنوات
الصلاة على النبي يوم الجمعة.. صيغة شريفة تكفي همك وتغفر ذنبك
الكرملين: قمة ألاسكا بين بوتين وترامب ستركز على الأزمة الأوكرانية دون اتفاقات
رياضة

إصابة قوية لمهاجم الإسماعيلي خلال مواجهة بيراميدز

رباب الهواري

تعرض مهاجم الإسماعيلي مروان حمدي لإصابة قوية أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز. الإصابة جاءت خلال إحدى الكرات المشتركة، ما اضطر الجهاز الفني لاستبداله وعدم استكماله اللقاء.


 


 

الكشف الطبي يحدد حجم الإصابة

صرّح الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي، أن اللاعب خضع على الفور لفحوصات طبية دقيقة، شملت أشعة على القدم اليمنى، لتحديد مدى خطورة الإصابة. وأظهرت النتائج إصابة مروان بكسرين في عظمة المشطية الخامسة بالقدم، وهي إصابة تستلزم راحة وعلاجًا مكثفًا قبل العودة للملاعب.

مدة الغياب المتوقعة

أوضح طبيب الفريق أن فترة الغياب المبدئية لمروان حمدي ستستمر لمدة شهر كامل، تشمل مرحلة التأهيل الطبي والعلاجي، بالإضافة إلى برنامج بدني لاستعادة لياقته قبل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية.

تأثير الإصابة على الإسماعيلي

غياب مروان حمدي يمثل خسارة فنية للإسماعيلي، خاصة في ظل اعتماده عليه كأحد العناصر الهجومية البارزة، وقدرته على التسجيل وصناعة الفرص. الجهاز الفني سيضطر إلى البحث عن بدائل تكتيكية لتعويض غياب اللاعب، سواء من خلال إشراك عناصر شابة أو تعديل خطة اللعب.

دعم ومساندة من النادي والجماهير

أكد مسؤولو النادي الإسماعيلي على وقوفهم الكامل خلف اللاعب، وتقديم كل الدعم الطبي والنفسي له خلال فترة العلاج. كما تفاعلت جماهير الدراويش عبر منصات التواصل الاجتماعي، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل وعودة مروان سريعًا للمشاركة مع الفريق


 

الاسماعيلي اخبار الاسماعيلي مروان حمدي اخبار الرياضة دورى نايل

