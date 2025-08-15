أخصائي إرشاد أسري: السوشيال ميديا أبرز أسباب مشكلة الاكتئاب

حذرت الدكتورة لمياء أحمد عثمان، أخصائي الإرشاد الأسري والنفسي، من تنامي ظاهرة الاكتئاب بين المراهقين والأطفال، مؤكدة أن منصات التواصل الاجتماعي وما تحويه من محتوى غير هادف تمثل أحد أبرز أسباب هذه المشكلة.

التنمر في المدارس

وأشارت لمياء عثمان خلال لقائها مع أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن ضغوط الأسرة، والتنمر في المدارس، والتأثر بالمقارنات الاجتماعية على الإنترنت، كلها عوامل تدفع المراهقين للإصابة بالاكتئاب، الذي قد تظهر بوادره في سن صغيرة تبدأ من ست سنوات.

القيم المجتمعية

وأوضحت عثمان أن بعض المحتويات التي يقدمها "البلوجرز" و"التيك توكرز" تتنافى مع القيم المجتمعية، ورغم ذلك تجد من يدعمها ويتابعها، وهو ما يمثل خطراً على فكر وسلوك النشء، كما أن البعض يلجأ لهذه التصرفات بهدف الحصول على المال أو المشاهدات، دون مراعاة للأثر النفسي والاجتماعي.