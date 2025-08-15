قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع السورية: ملتزمون بحماية جميع مكونات الشعب والحفاظ على السلم الأهلي
قريبا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بتوسعات أسيوط الجديدة
سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 15-8-2025
فانتازي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي| من يحمل شارة القيادة
بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعد
التشكيل المتوقع لـ الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري
سنن يوم الجمعة.. كنوز لا تغفل عنها تقربك إلى الجنة
الدولار يسجل 48.35 جنيها.. أسعار العملات اليوم الجمعة
موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة
تنديد عربي ودولي واسع بخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1
حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 15-8-2025

محمد يحيي

ثبت سعر الأسماك والمأكولات البحرية والقشريات مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025 داخل سوق العبور للجملة

سعر الأسماك النيلية

سجل سعر كيلو السمك البلطي نمرة 1 نحو  79 جنيه و البلطي نمرة 2 نحو 75 جنيه والبلطي الأسواني 80 جنيه و الفيليه البلطي نحو 275 جنيه و البلطي قشر البياض نحو 290 جنيه 

ووصل سعر قشر البياض البلدي نحو 240 جنيه وقشر البياض الخليجي نحو 120 جنيه و القراميط والشيلان نحو 70 جنيه.

الثعابين و المكرونة

بلغ سعر كيلو السمك الثعابين نحو 600 جنيه والمكرونة السويسي 120 جنيه للكيلو و المكرونة المجمدة نحو 60 جنيه و القرش نحو 150 جنيه و الحدادي 50 جنيه والمرجان نمرة 2 نحو 180 جنيه و المرجان المجمد نحو 60 جنيه.

المأكولات البحرية والقشريات

بلغ سعر كيلو السبيط و الكاليماري و السابيا بـ 350 جنيه والكابوريا نحو 180 جنيه .

سعر البربون والجمبري

وصل سعر كيلو البربون نمرة 2 نحو 260 جنيه و البربون المجمد نحو 60 جنيه و الجمبري نمرة 2 نحو 680 جنيه والجمبري نمرة 2  المجمد نحو 475 جنيه والجمبري نمرة 3 نحو 400 جنيه .

سعر البوري والقاروص

وصل سعر كيلو البوري نمرة 1 نحو 200 جنيه و البوري نمرة 2 نحو 140 جنيه و المازليا أو الكشر نحو 300 جنيه و الشعور نحو 300 جنيه و الوقار نحو 350 جنيه و القاروص أو اللوت نحو 350 جنيه و السردين المجمد 80 جنيه و الماكريل المجمد نحو 220 جنيه

