سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 15-8-2025

ثبت سعر الأسماك والمأكولات البحرية والقشريات مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025 داخل سوق العبور للجملة

سعر الأسماك النيلية

سجل سعر كيلو السمك البلطي نمرة 1 نحو 79 جنيه و البلطي نمرة 2 نحو 75 جنيه والبلطي الأسواني 80 جنيه و الفيليه البلطي نحو 275 جنيه و البلطي قشر البياض نحو 290 جنيه

ووصل سعر قشر البياض البلدي نحو 240 جنيه وقشر البياض الخليجي نحو 120 جنيه و القراميط والشيلان نحو 70 جنيه.

الثعابين و المكرونة

بلغ سعر كيلو السمك الثعابين نحو 600 جنيه والمكرونة السويسي 120 جنيه للكيلو و المكرونة المجمدة نحو 60 جنيه و القرش نحو 150 جنيه و الحدادي 50 جنيه والمرجان نمرة 2 نحو 180 جنيه و المرجان المجمد نحو 60 جنيه.

المأكولات البحرية والقشريات

بلغ سعر كيلو السبيط و الكاليماري و السابيا بـ 350 جنيه والكابوريا نحو 180 جنيه .

سعر البربون والجمبري

وصل سعر كيلو البربون نمرة 2 نحو 260 جنيه و البربون المجمد نحو 60 جنيه و الجمبري نمرة 2 نحو 680 جنيه والجمبري نمرة 2 المجمد نحو 475 جنيه والجمبري نمرة 3 نحو 400 جنيه .

سعر البوري والقاروص

وصل سعر كيلو البوري نمرة 1 نحو 200 جنيه و البوري نمرة 2 نحو 140 جنيه و المازليا أو الكشر نحو 300 جنيه و الشعور نحو 300 جنيه و الوقار نحو 350 جنيه و القاروص أو اللوت نحو 350 جنيه و السردين المجمد 80 جنيه و الماكريل المجمد نحو 220 جنيه