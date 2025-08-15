قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يويفا يرفع شعار أوقفوا قتل الأطفال بعد انتقادات محمد صلاح
غارات وتفجير منازل.. مجـ.ازر الاحتلال الإسرائيلي بغزة لا تتوقف
بعد تصديق الرئيس.. رسوم فحص تقنين أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
روسيا .. مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار وحريق بورشة بارود
في 15 يوما.. الزراعة تصدر 564 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
الأهلي يعاني من غيابات عديدة أمام فاركو في الدوري
مخدرات بـ 110 ملايين جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في حملات أمنية
رابط التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. موعد انطلاقها
سموتريتش لـ نتنياهو: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية بشكل كامل وكل شيء جاهز
قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
الدفاع السورية: هجمات عناصر النظام السابق تصاعدت على مدار 3 أيام مستهدفة قوات الجيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنقاذ طفلتين من الزواج المبكر في البحيرة وأسيوط

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
أمل مجدى

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط محاولتي زواج لطفلتين تبلغا من العمر 16 عامًا، إحداهما بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، والثانية بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، بعد اعتزام أهليتهما تزويجهما قبل بلوغهما السن القانونية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغين عبر الخط الساخن 16000، الأول بمحافظة البحيرة يفيد باعتزام والد طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا اتمام زواجها وقد تحدد موعد الزفاف أمس الخميس الموافق 14 أغسطس 2025، مشيرة الى أن المجلس قد تلقى خلال عيد الأضحى الماضي بلاغًا بذات الطفلة وتم التدخل فور تلقي الشكوى ان ذاك، حيث قامت وحدة حماية الطفل العامة بالمحافظة بالتدخل العاجل وأخذ التعهدات اللازمة على والد الطفلة بعد إتمام الزواج، إلا أنه من خلال المتابعة المستمرة تبين أن أهلية الطفلة لازالت عازمة على إتمام الزواج، والحالة الثانية كانت شكوى يطلب فيها المبلغ بسرعة اتخاذ اللازم نحو انقاذ طفلة اعتزم أهليتها زواجها بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط،

ووجهت  رئيسة المجلس، على الفور باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلتين وتقديم الدعم اللازم لهما.

وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه تمت مخاطبة مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين وسرعة إنقاذ الطفلتين، حيث تم إحالة الواقعتين لنيابتي أبو المطامير الجزئية، وأبو تيج الجزئية ، وتم إحباط الزواج وإيقاف الزفاف، وأخذ كافة التعهدات اللازمة على الأسرتين بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانوني للزواج.

مكافحة الانتهاكات والممارسات الضارة بالفتيات

وشدد عبد الرازق، على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتصدى لكافة الانتهاكات والممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات، ويعمل على رفع وعي الأهالي والأسر بضرورة حمايتهن من العنف وتمكينهن، فلكل فتاة حقوق أساسية كالتعليم والصحة والحماية في  بيئة داعمة ومواتية لحقوقهن.

ووجه المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر والتقدير إلى النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين لجهودهم في حماية الأطفال بما يحقق المصلحة الفضلى لهم، كما وجه الشكر إلى ووحدتي حماية الطفل العامة بمحافظتي البحيرة وأسيوط ووحداتهما الفرعية، لسرعة الاستجابة، ولجهودهم المبذولة في دعم وحماية الأطفال المعرضين للخطر.

فيما أكد صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الوقائع مخالفة لحكم المادة 80 من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، ومخالفة أيضا لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في شأن تعريض الطفل للخطر، كما أنه مخالف لحكم المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية والتي تتناول حظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين.

كما أكد ضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 حال وجود انتهاكات تخص الأطفال، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

القومي للطفولة والأمومة البحيرة أسيوط السن القانونية طفلتين زواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

محمد سعد

مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

ناصر ماهر

ناصر ماهر يواجه أزمة في الزمالك بسبب عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة

خطبة الجمعة اليوم مكتوبة كاملة.. اطلع عليها الآن

دعاء الحر الشديد يوم الجمعة

دعاء الحر الشديد يوم الجمعة.. اللهم أجرنا من حر جهنم

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

الأزهر يدين تصريحات مسئولي الاحتلال غير المسؤولة حول وهم «إسرائيل الكبرى»

بالصور

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد