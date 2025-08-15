بدعم ومساندة وزير الثقافة.. مهرجان القلعة 33 على شاشة الحياة

أعلن الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية الاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نقل فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والتى تتواصل فى الفترة من الجمعة 15 حتي السبت 23 أغسطس علي شاشة شبكة قنوات الحياة .

وأكد الدكتور علاء عبد السلام أن نقل شبكة قنوات الحياة مهرجان القلعة يأتى كأحد ثمار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبدعم من وزير الثقافة، مشيراً إلى أنه يحقق رسالة نشر الإبداع الجاد فى المجتمع من خلال إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور لمتابعة التظاهرة الفنية السنوية التي نجحت منذ إنطلاقها في صنع شعبية ضخمة، وتابع أنه تم اتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لتوفير تجربة مميزة للمشاهدين سواء في موقع مسرح المحكى أو عبر البث التليفزيوني.

وأضاف أن الفعاليات تضم مجموعة من الأمسيات الثرية والمتنوعة التى تليق بعراقة المهرجان وتتناسب والمكانة الثقافية والفنية المتفردة لدار الأوبرا المصرية .

جدير بالذكر أن مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء منذ ميلاده تميز بطابع استثنائي وخلق حالة وجدانية خاصة علي الساحة الفنية حيث جمع بين حضارة الماضي وإبداعات الحاضر.