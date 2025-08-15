تشيلسي يحسم ملف التجديد لأحد نجوم الفريق

جدد تشيلسي الإنجليزي عقد ظهيره الأيسر الإسباني، مارك كوكوريلا، بحسب تقرير صحفي، في خطوة يراها النادي حجر أساس في مشروعه الرياضي للمواسم المقبلة.

وبحسب الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، ينظر إلى كوكوريلا داخل النادي كلاعب محوري في الميدان، وقائد مؤثر خارجه، إضافة إلى كونه عنصرًا مهمًا في الحاضر والمستقبل.

وأضاف رومانو أن العقد الجديد تم توقيعه رسميًا، وأصبح ساري المفعول، ليغلق الباب أمام أي تكهنات حول مغادرة الدولي الإسباني.

ووصل كوكوريلا (27 عامًا) إلى ستامفورد بريدج من برايتون، في صفقة ضخمة عام 2022، لكنه واجه بداية صعبة جعلته عرضة للانتقادات، وحتى صافرات الاستهجان من بعض الجماهير، إلا أن موسم (2024-2025) مثل نقطة التحول، حيث قدم فيه مستويات رفيعة، جعلته أحد أعمدة الفريق.

وخاض الإسباني 61 مباراة مع البلوز، وساهم في تتويجهم بدوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، إلى جانب تألقه مع "لا روخا" في يورو 2024.