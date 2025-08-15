خالد الغندور يثير الجدل بشأن الاعتراض على الحكام في الدوري

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل بشأن طريقة الاعتراض على الحكام في الدوري المصري.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “أعرف ناس شايفة اعتراض مدرب بيراميدز على الحكام غلط وعيب وطرد مستحق وأنا معاهم بس نفس الناس سبحان الله كانوا شايفين الاعتراض بصورة فجة على الحكام ميزة كبيرة وبيصدر ضغط عليهم اثناء المباريات”.

من جانب آخر، قال الإعلامي خالد الغندور، إن أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بعد أزمته الأخيرة مع الفريق، استبعد من التدريبات الجماعية للفارس الأبيض.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "اللاعب كان يتدرب منفردا دون الدخول ضمن التدريبات الجماعية لنادي الزمالك".

وأكمل: "سيكون هناك جلسة بين عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك وجون إدوارد المدير الرياضي، عقب مباراة المقاولون العرب بالدوري، ستحدد موعد عودة فتوح للتدريبات الجماعية للفريق".