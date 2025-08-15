عليكم حمل ثقيل.. الدردير يوجه رسالة لنجمي الزمالك أمام المقاولون

وجه الناقد الرياضي عمرو الدرديري، رسالة للاعبي نادي الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب في منافسات الجولة الثانية بالدوري الممتاز.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: "محمد شحاتة ودونجا عليها حمل ثقيل أمام المقاولون اما اثبات وجودهما وأما طفرة في مباراة وانتهي".

ويستعد فريق الكرة الاول بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب غدا السبت علي استاد القاهرة في اطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب غدا السبت باستاد القاهرة، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا فى المباراة السابقة بهدفين دون رد.