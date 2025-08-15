رابطة الأندية تعلن أفضل هدف في الجولة الأولى بالدوري المصري

كشفت رابطة الأندية المصرية، عن أفضل هدف تم اختياره من قبل الجماهير في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

أفضل هدف في الجولة الأولى بالدوري المصري

واختير هدف محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك، في مرمى سيراميكا كليوباترا الأفضل في الجولة الأولى، بعدما نال أكبر عدد من الأصوات للجماهير.

هدف محمد شحاتة

ويستعد فريق الكرة الاول بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب غدا السبت على استاد القاهرة في اطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب غدا السبت باستاد القاهرة، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا فى المباراة السابقة بهدفين دون رد.