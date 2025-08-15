قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيمة السوقية ترجح كفة الأهلي أمام فاركو في الدوري
الإدارية العليا تفصل في 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ
15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى خارج غزة
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21
عشرات الوفيات والإصابات.. الكويت تكشف آخر إحصائيات ضحايا التسمم بسبب الكحول
نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة واعظات بالدقهلية للتوعية بدور الأم في الحفاظ على النشء والوقاية من المواقع الهدامة

واعظات
واعظات
همت الحسينى

انطلقت منذ قليل بمدينة المنصورة  بمحافظة الدقهلية، قافلة دعوية وتوعوية للواعظات تحت عنوان: “دور الأم في الحفاظ على النشء: الوقاية من المواقع الهدامة نموذجًا”.

استهلت القافلة فعالياتها بـ مقرأة قرآنية للواعظات، حيث اجتمعن لتلاوة آيات الذكر الحكيم وتدبر معانيها، في أجواء روحانية تبعث على الطمأنينة، قبل الانتقال إلى المحاضرة الرئيسية التي تناولت دور الأم المحوري في بناء شخصية أبنائها، وأهمية مراقبة المحتوى الرقمي الذي يتعرضون له، مع توضيح مخاطر المواقع الهدامة التي تستهدف القيم والأخلاق، وطرح أساليب عملية للتعامل مع هذه التحديات.

وأكدت الواعظات خلال اللقاء أن الأم ليست فقط راعية لشئون المنزل، بل هي أيضًا حارسة لبوابة الفكر والسلوك لدى أبنائها، وأن الحوار الدائم والقدوة الحسنة هما خط الدفاع الأول ضد أي تأثير سلبي، مشددات على ضرورة استخدام التكنولوجيا بوعي، وتوظيفها فيما ينمي العقول ويرتقي بالأخلاق.

جاءت هذه الفعالية برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف فضيلة الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، وبمتابعة فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين مدير مديرية أوقاف الدقهلية، ضمن خطة الوزارة لنشر الوعي الديني والأسري وتحصين المجتمع من الفكر المتطرف والمحتوى الضار.

الدقهلية اوقاف واعظات وكيل وزاره الازهرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

بالصور

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد