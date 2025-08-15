زي ما توقعت.. تعليق مثير من الغندور بشأن مصطفى شوبير

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشورا جديدا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب الغندور: "كما توقعت.. مصطفى شوبير كان لازم يلعب هذا اللقاء بعد ماتش مودرن.. وأعتقد إن الشناوي سيعود لحراسة مرمى الأهلي في مباراتي المحلة وبيراميدز قبل التوقف الدولي".

قائمة الأهلي لمباراة فاركو

جاءت قائمة الأهلي لمباراة فاركو، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، 15 أغسطس، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسين مرعي، محمد هاني، محمد شكري، أحمد رمضان، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بن شرقي.

الهجوم: نيتس جراديشار، محمد شريف.