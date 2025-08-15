قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كهرباء الإسماعيلية يحصد أول نقطة فى الدورى بالتعادل مع بتروجت 2-2

بتروجت وكهرباء الإسماعيلية
بتروجت وكهرباء الإسماعيلية
حسام الحارتي

حسم التعادل الإيجابي مباراة بتروجت وكهرباء الإسماعيلية بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما منذ قليل باستاد برتوسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة  الدوري  الممتاز.


سجل أحمد بحبح الهدف الأول لفريق بتروجت في الدقيقة 8 من بداية المباراة، بعدما استغل عرضية متقنة من توفيق محمد، ليضعها بسهولة شباك كهرباء الإسماعيلية، وأضاف الفلسطيني بدر موسى الهدف الثانى لبتروجت في الدقيقة 22 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو
وأضاف الفلسطيني بدر موسى الهدف الثانى لبتروجت في الدقيقة 22 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو..


أحرز محمد شيكا أول أهداف كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدورى بالدقيقة 54 بعدما حول عرضية لبقدمه في شباك الفريق البترولى، ليقلص النتيجة لتصبح 2-1، وعادل سيف الخشاب النتيجة لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 57 من رأسية متقنة من عرضية ممتاز من ركلة ركنية


بهذه النتيجة رفع فريق بتروجت رصيده إلى نقطتين في المركز السابع في ترتيب دورى nile من تعادلين، فيما حصد كهرباء الإسماعيلية أول نقطة في تاريخه بالدورى ليتقدم إلى المركز الخامس عشر برصيد نقطة.

جاء تشكيل بتروجت كالتالى..

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: توفيق محمد وبركات حجاج وهادي رياض ومحمود شديد

خط الوسط: محمد علي عثمان وأدهم حامد وأمادو با

خط الهجوم: بدر موسى وأحمد بحبح ومصطفى جابر الجمل

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد خليفة لحراسة المرمى وأحمد غنيم وإسلام عبدالله ومؤمن عاطف ومحمد دودو  ومصطفى البدري  ومحمود مرسي وعمر رضا  وسمير محمد

بينما جاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالتالى..

حراسة المرمى: على الجابرى

الدفاع: عصام الفيومى، محمد ياسين، سيف الخشاب، محمد مدحت

الوسط: عبد الله مارادونا، عبد الفتاح شتا، ماجد هانى، مصطفى كشرى، على سليمان

الهجوم: محمد شيكا

مباراة بتروجت كهرباء الإسماعيلية استاد برتوسبورت بطولة الدوري الممتاز

أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا
جانب من العزاء
تسلا
أخبار السيارات
