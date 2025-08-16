استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين في قصف خيمة تؤوي نازحين بشارع الحية

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين في قصف خيمة تؤوي نازحين في شارع الحية في مواصي بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على خيام النازحين الفلسطينيين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وتسبب القصف الإسرائيلي في استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وفي وقت سابق كن أمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال أن جنودًا من الفرقة 99 بدأوا عملياتهم في منطقة الزيتون، الواقعة على مشارف مدينة غزة، لأول مرة منذ الإعلان عن العمليات الجديدة لاحتلال المدينة.

وأضاف جيش الاحتلال أن الجنود يعملون على تحديد مواقع المتفجرات، والقضاء على "الإرهابيين"، وتفكيك البنية التحتية "الإرهابية" فوق الأرض وتحتها، بحسب ما أوردته صحيفة جيرزاليم بوست الإسرائيلية.

وأوضح بيان جيش الاحتلال أنه في إطار أنشطتهم، قصفت القوات الإسرائيلية مبنى مفخخًا لتخزين الأسلحة وفككته.

ولفت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يعمل أيضًا في المنطقة بالتنسيق مع القوات الميدانية، ويضرب أهدافًا عسكرية و"إرهابيين".